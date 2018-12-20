Політика США щодо Сирії провалилася, – експерт

Трамп, оголошуючи про виведення військ із Сирії, керувався двома факторами. Якщо рішення ухвалять, то це означатиме, що політика США щодо режиму Башара Асада, підтримуваного Путіним, виявилася неефективною.

Таку думку 24 каналу висловив політичний аналітик Микола Бєлєсков.

Читайте також: Рішення Трампа про виведення військ з Сирії загрожує безпеці США, – сенатори США

Як зауважує фахівець, у 2019 році, по суті, у США стартує президентська кампанія. І для Трампа критично важливо показати, що він переміг терористів ІДІЛ. Хоча це не зовсім так. За оцінками експертів і військових – фізичне знищення халіфату в Сирії ("Ісламська держава", яка має об'єднувати усіх мусульман – "24") не означає знищення загалом.

Якщо США виведуть близько двох тисяч своїх військових із Сирії, то перестануть бути вагомим гравцем у врегулюванні конфлікту в цій державі в майбутньому. США розпишуться в тому, що їхня сирійська політика, яку вони розпочали в 2011 році, коли там почався громадянський конфлікт, провалилася. Але Трампа це мало хвилює, йому потрібен образ переможця,

– переконаний Микола Бєлєсков.

Крім того, за словами аналітика, є ще один фактор, який міг вплинути на рішення Трампа. Зокрема, США, які підтримують курдів у Сирії, важко зберігати нормальні відносини з Туреччиною. Президент Туреччини Ердоган зробив заяву про повернення до військового формату для вирішення проблеми присутності курдів на південному кордоні Туреччини – тобто в Сирії. На думку Бєлєскова, якщо Туреччина розпочне активні бойові дії проти курдів, то в американців не достатньо сил, щоб зупинити турків.

Водночас аналітик відзначає: є певні сумніви, що це рішення реалізують. Підключаться урядові сили в США, Конгрес, плюс ізраїльське лобі.

Виведення американських військових з Сирії – страшний удар по іміджу США як держави, що може ефективно реалізовувати ті чи інші завдання на міжнародній арені. Присутність у Сирії – можливість протидіяти розширенню іранського впливу в регіоні. І протистояти зростанню загрози Ірану для Ізраїлю. А безпека Ізраїлю важлива для США,

– говорить Бєлєсков.

Як вважає фахівець, Росія свій вплив у цьому регіоні у зв’язку з виведенням американського контингенту не надто збільшить. Там її військових не так і багато. Але втручання Росії в 2015 році допомогло диктатору Башару Асаду не тільки встояти, але й відвоювати більшу частину Сирії.

Якщо США виведуть свої війська з Сирії, то Москва реалізує свої цілі, які вона поставила, коли втрутилася в конфлікт. Присутність США в Сирії для Росії, як кістка в горлі, що не дозволяє Кремлю вийти на політичне врегулювання в Сирії і теж заявити про свою перемогу. Це використають критики Трампа,

– вважає Микола Бєлєсков.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.