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      Политика США в отношении Сирии провалилась, – эксперт

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      Трамп решил вывести войска из Сирии
      Трамп решил вывести войска из Сирии / Фото из открытых источников

      Трамп, объявляя о выводе войск из Сирии, руководствовался двумя факторами. Если решение будет принято, то это означает, что политика США в отношении режима Башара Асада, поддерживаемого Путиным, оказалась неэффективной.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический аналитик Николай Белесков.

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      Как отмечает специалист, в 2019 году, по сути, в США стартует президентская кампания. И для Трампа критически важно показать, что он победил террористов ИГИЛ. Хотя это не совсем так. По оценкам экспертов и военных – физическое уничтожение халифата в Сирии ("Исламское государство", которое должно объединять всех мусульман – "24") не означает уничтожения в целом.

      Если США выведут около двух тысяч своих военных из Сирии, то перестанут быть весомым игроком в урегулировании конфликта в этой стране в будущем. США распишутся в том, что их сирийская политика, которую они начали в 2011 году, когда там начался гражданский конфликт, провалилась. Но Трампа это мало волнует, ему нужен образ победителя,
      – убежден Николай Белесков.

      Кроме того, по словам аналитика, есть еще один фактор, который мог повлиять на решение Трампа. В частности, США, которые поддерживают курдов в Сирии, трудно сохранять нормальные отношения с Турцией. Президент Турции Эрдоган сделал заявление о возвращении в военный формат для решения проблемы присутствия курдов на южной границе Турции – то есть в Сирии. По мнению Белескова, если Турция начнет активные боевые действия против курдов, то у американцев недостаточно сил, чтобы остановить турок.

      В то же время аналитик отмечает: есть определенные сомнения, что это решение реализуют. Подключатся правительственные силы в США, Конгресс, плюс израильское лобби.

      Вывод американских военных из Сирии – страшный удар по имиджу США как государства, которое может эффективно реализовывать те или иные задачи на международной арене. Присутствие в Сирии – возможность противодействовать расширению иранского влияния в регионе. И противостоять росту угрозы Ирана для Израиля. А безопасность Израиля важна для США,
      – говорит Белесков.

      Как считает специалист, Россия свое влияние в этом регионе в связи с выводом американского контингента не слишком увеличит. Там ее военных не так и много. Но вмешательство России в 2015 году помогло диктатору Башару Асаду не только устоять, но и отвоевать большую часть Сирии.

      Если США выведут свои войска из Сирии, то Москва реализует свои цели, которые она поставила, когда вмешалась в конфликт. Присутствие США в Сирии для России, как кость в горле, не позволяет Кремлю выйти на политическое урегулирование в Сирии и тоже заявить о своей победе. Это используют критики Трампа,
      – считает Николай Белесков.

      Напомним, что 19 декабря Дональд Трамп объявил, что войско США в Сирии победило террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Владимир Путин Дональд Трамп Война в Сирии Исламское государство Башар Асад Иран
      Источник: 24 канал
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