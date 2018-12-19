Трамп объявил о победе над "Исламским государством" в Сирии
В среду, 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.
Об этом он написал в Twitter.
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Президент США написал, что борьба с боевиками "ИГ" была "единственной причиной пребывания там наших войск".
Издание Bloomberg со ссылкой на представителя Администрации Трампа сообщило, что президент США отдал приказ о выводе войск из страны".
Сейчас Пентагон официально о решении не объявил. В ведомстве сообщили, что продолжают работать с партнерами в регионе без уточнения информации.
Источник: 24 Канал
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