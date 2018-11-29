США выдвинули новые обвинения России из-за Сирии

Госдеп США обвинил Россию и Иран в намеренном затягивании процесса создания Конституционного комитета для Сирии. В Вашингтоне заявляют о попытке отвлечь внимание международного сообщества от саботирования режимом Асада этого мирного процесса.

Об этом сообщает Укринформ.

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Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт сказала, что уже в течение 10 месяцев так называемая Астанинско-Сочинская инициатива по созданию конституционного комитета для Сирии "зашла в тупик".

В Госдепартаменте США подчеркнули, что создание и созыв Конституционного комитета в Женеве до конца года "является критически важным для деэскалации и политического урегулирования конфликта".

Россия и Иран продолжают использовать этот процесс для того, чтобы отвлечь внимание от уклонения режима Асада от участия в политическом процессе, как это указано в Резолюции СБ ООН 2254,

– добавила Хизер Науэрт.

В Госдепартаменте США подчеркнули, что будут продолжать сотрудничать с ООН и другими сторонами, чтобы остановить огонь в Идлибе и уменьшить насилие в Сирии.