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      США выдвинули новые обвинения России из-за Сирии

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      США обвинили Россию в препятствовании мирному процессу для Сирии
      США обвинили Россию в препятствовании мирному процессу для Сирии / Фото из открытых источников

      Госдеп США обвинил Россию и Иран в намеренном затягивании процесса создания Конституционного комитета для Сирии. В Вашингтоне заявляют о попытке отвлечь внимание международного сообщества от саботирования режимом Асада этого мирного процесса.

      Об этом сообщает Укринформ.

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      Пресс-секретарь Государственного департамента США Хизер Науэрт сказала, что уже в течение 10 месяцев так называемая Астанинско-Сочинская инициатива по созданию конституционного комитета для Сирии "зашла в тупик".

      В Госдепартаменте США подчеркнули, что создание и созыв Конституционного комитета в Женеве до конца года "является критически важным для деэскалации и политического урегулирования конфликта".

      Россия и Иран продолжают использовать этот процесс для того, чтобы отвлечь внимание от уклонения режима Асада от участия в политическом процессе, как это указано в Резолюции СБ ООН 2254,
      – добавила Хизер Науэрт.

      В Госдепартаменте США подчеркнули, что будут продолжать сотрудничать с ООН и другими сторонами, чтобы остановить огонь в Идлибе и уменьшить насилие в Сирии.

      Теги: Новости политики Новости США Новости России Иран Война в Сирии
      Источник: 24 Канал
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