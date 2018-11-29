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      США висунули нові звинувачення Росії через Сирію

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      США звинуватили Росію у перешкоджанні мирному процесу для Сирії
      США звинуватили Росію у перешкоджанні мирному процесу для Сирії / Фото з відкритих джерел

      Держдеп США звинуватив Росію та Іран у навмисному затягуванні процесу створення Конституційного комітету для Сирії. У Вашингтоні заявляють про спробу відволікти увагу міжнародної спільноти від саботування режимом Асада цього мирного процесу.

      Про це повідомляє Укрінформ.

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      Речниця Державного департаменту США Хезер Науерт сказала, що вже протягом 10 місяців так звана Астанинсько-Сочинська ініціатива щодо створення Конституційного комітету для Сирії "зайшла в глухий кут".

      У Держдепартаменті США підкреслили, що створення та скликання Конституційного комітету в Женеві до кінця року "є критично важливим для деескалації та політичного врегулювання конфлікту".

      Росія та Іран продовжують використовувати цей процес для того, щоб відволікти увагу від ухилення режиму Асада від участі в політичному процесі, як це зазначено в Резолюції РБ ООН 2254,
      – додала Хезер Науерт.

      В Держдепартаменті США наголосили, що будуть продовжувати співпрацювати з ООН та іншими сторонами, щоб зупинити вогонь в Ідлібі та зменшити насильство в Сирії.

      Теги: Новини політики Війна у Сирії Новини США Новини Росії Іран
      Джерело: 24 Канал
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