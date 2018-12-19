Трамп оголосив про перемогу над "Ісламською державою" в Сирії
У середу, 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогли терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.
Про це він написав у Twitter.
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Президент США написав, що боротьба з бойовиками "ІД" була "єдиною причиною перебування там наших військ".
Видання Bloomberg з посиланням на представника Адміністрації Трампа повідомило, що президент США віддав "наказ про виведення військ з країни".
Наразі Пентагон офіційно про рішення не оголосив. У відомстві повідомили, що продовжують працювати з партнерами в регіоні без уточнення інформації.
Джерело: 24 Канал
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