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      Рішення Трампа про виведення військ з Сирії загрожує безпеці США, – сенатори США

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      Сенатори США розкритикували рішення Трампа про виведення військ з Сирії
      Сенатори США розкритикували рішення Трампа про виведення військ з Сирії / Фото з відкритих джерел

      Сенатори Сполучених Штатів розкритикували рішення президента Дональда Трампа вивести війська з Сирії. На їхню думку, це загрожує безпеці США, а також надає сміливості "Ісламській державі".

      Лист до Трампа із критикою опублікував американський політик-республіканець Ліндсі Грем від імені сенаторів у Twitter.

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      Відомо, що критикували рішення Трампа як республіканці, так і демократи.

      Сенатори назвали такий крок "дорогою помилкою", яка загрожує безпеці США та "надає сміливості" терористичному угрупованню "Ісламська держава", президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії.

      Бльше того, у листі зазначено, що американські військові є "щитом".

      Будь-яка ознака слабкості, помічена Іраном або Росією, призведе лише до збільшення їхньої присутності в регіоні та зниження довіри з боку партнерів і союзників США,
      – зазначено у листі.

      Тож сенатори США закликали Трампа переглянути своє рішення.

      Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.

      Теги: Новини США Новини політики Дональд Трамп Війна у Сирії
      Джерело: 24 канал
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