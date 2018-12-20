Рішення Трампа про виведення військ з Сирії загрожує безпеці США, – сенатори США

Сенатори Сполучених Штатів розкритикували рішення президента Дональда Трампа вивести війська з Сирії. На їхню думку, це загрожує безпеці США, а також надає сміливості "Ісламській державі".

Лист до Трампа із критикою опублікував американський політик-республіканець Ліндсі Грем від імені сенаторів у Twitter.

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Відомо, що критикували рішення Трампа як республіканці, так і демократи.

Сенатори назвали такий крок "дорогою помилкою", яка загрожує безпеці США та "надає сміливості" терористичному угрупованню "Ісламська держава", президенту Сирії Башару Асаду, Ірану і Росії.

Бльше того, у листі зазначено, що американські військові є "щитом".

Будь-яка ознака слабкості, помічена Іраном або Росією, призведе лише до збільшення їхньої присутності в регіоні та зниження довіри з боку партнерів і союзників США,

– зазначено у листі.

Тож сенатори США закликали Трампа переглянути своє рішення.

Нагадаємо, що 19 грудня, Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.