Великобританія не погоджується із заявою Трампа про перемогу над "Ісламською державою" в Сирії

У середу, 19 грудня, заступник міністра оборони Великобританії Тобіас Еллвуд висловив незгоду із заявою президента США Дональда Трампа про повну перемогу над терористичним угрупуванням "Ісламська держава" в Сирії.

Про це повідомив заступник міністра оборони Великобританії Тобіас Еллвуд у Twitter.

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Раніше 24 канал писав, що Дональд Трамп оголосив, що військо США в Сирії перемогло терористів "Ісламської держави". Також лідер США віддав наказ вивести американське військо з країни.

Однак заступник міністра оборони Великобритані категорично не погоджується з цією заявою.

Я категорично не згоден. Вона трансформувалася в інші форми екстремізму, а серйозна загроза залишається,

– написав Еллвуд у своєму Twitter.