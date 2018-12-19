23:51
19 дек 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      Смотри онлайн онлайн
      рус
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Путин-эксгибиционист. Олимпиадозамещение Кирилла
      Вєсті Кремля
      22:32, сегодня
      Вести.UA: Щедрый Николай для Насирова. Финансовый гений Савченко
      Вєсті.UA
      21:30, сегодня
      Президент не помог: почему жители Смелы вынуждены платить огромные долги "Нафтогазу"
      ЦРУ
      09:00, сегодня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря
      Вспомнить Все: Номенклатурщики vs советские люди
      Згадати все
      22:29, 18 декабря
      Телеканал новостей 24 Новости Новости мира
      ЕДИНАЯ ПОМЕСТНАЯ ЦЕРКОВЬ ИТОГИ 2018 ГОДА ГРИПП В УКРАИНЕ

      Великобритания не соглашается с заявлением Трампа о победе над "Исламским государством" в Сирии

      43 Читати новину українською
      Великобритания не соглашается с заявлением Трампа о победе над "Исламским государством" в Сирии
      Великобритания не соглашается с заявлением Трампа о победе над "Исламским государством" в Сирии / Фото из открытых источников

      В среду, 19 декабря, заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

      Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в Twitter.

      Читайте также: В Сенате США готовят резолюцию против России: известны детали

      Ранее 24 канал писал, что Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.

      Однако заместитель министра обороны Великобритании категорически не соглашается с этим заявлением.

      Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается,
      – написал Эллвуд в своем Twitter.

       

      Теги: Новости США Дональд Трамп Великобритания Новости политики Война в Сирии
      Источник: 24 канал
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      сегодня , 22:26 Главные новости 19 декабря: Украинские корабли в Керченском проливе и иск Насирова против врача
      219
      Одна история о "Русском мире"
      сегодня , 22:06 Одна история о "Русском мире"
      Ольга Черненко 736
      Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      сегодня , 21:30 Как выглядела главная елка Украины в разные годы независимости
      Юлія Михайлова 3652
      Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      сегодня , 21:00 Все о грудном кормлении: как правильно наладить лактацию и успешно выкормить малыша
      Яніна Ткачук 34
      Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      сегодня , 20:01 Субсидия для съемной квартиры: инструкция по оформлению
      Яніна Ткачук 219
      Пышнотелые женщины более раскованы в постели: исследование
       21 сентября 2016 , 04:19 13
      "Игра престолов" 7 сезон 7 серия: опубликован трейлер эпизода
       21 августа 2017 , 11:52
      Что почитать: топ-5 книг 2016 года от Билла Гейтса
       9 декабря 2016 , 23:17
      Ужасное убийство в Мексике: в жилом доме найдены мертвыми 11 человек
       4 августа , 06:16
      Открывай легендарные места: Сопот
       9 апреля , 12:00
      Открывай легендарные места: Сады Hortulus Spectabilis
       16 апреля , 15:00
      Новости
      Больше новостей
      При цитировании и использовании любых материалов в Интернете открытые для поисковых систем гиперссылки
      не ниже первого абзаца на Телеканал новостей «24» - обязательные.
      Цитирование и использование материалов в оффлайн-медиа, мобильных приложениях , SmartTV возможно только с письменного согласия Телеканала новостей "24".
      Материалы с маркировкой «Реклама» публикуются на правах рекламы.
      Все права защищены. © 2005-2017, ЗАО «Телерадиокомпания" Люкс "», Телеканал новостей «24»

      Made by
      Залиште відгук