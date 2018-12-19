Великобритания не соглашается с заявлением Трампа о победе над "Исламским государством" в Сирии

В среду, 19 декабря, заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд выразил несогласие с заявлением президента США Дональда Трампа о полной победе над террористической группировкой "Исламское государство" в Сирии.

Об этом сообщил заместитель министра обороны Великобритании Тобиас Эллвуд в Twitter.

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Ранее 24 канал писал, что Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.

Однако заместитель министра обороны Великобритании категорически не соглашается с этим заявлением.

Я категорически не согласен. Оно трансформировалось в другие формы экстремизма, а серьезная угроза остается,

– написал Эллвуд в своем Twitter.