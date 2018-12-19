В Сенате США готовят резолюцию против России: известны детали
В среду 19 декабря в Сенате США представят проект резолюции с требованием к президенту Дональду Трампу противодействовать агрессии Российской Федерации на море и противостоять построению газопровода "Северный поток-2"
Об этом сообщает The Hill.
Читайте также: "Угроза для нас всех": в ЕС заговорили о глобальных последствиях агрессии Путина на Азове
Известно, что авторами резолюции стали около 40 сенаторов во главе с республиканцем Роном Джонсоном и демократом Диком Дурбином.
США и наши союзники должны сильными и решительными действиями быстро ответить на российскую военную агрессию в Керченском проливе,
– заявил Джонсон.
Ранее палата представителей приняла резолюцию с призывом прекратить строительство "Северного потока-2".
Что такое "Северный поток-2"?
Это проект магистрального газопровода из России в Германию, который хотят проложить через Балтийское море в обход Украины. Германия, Финляндия и Швеция выдали все разрешения на строительство и эксплуатацию газопровода "Северный поток-2". Против строительства газопровода выступили Польша, страны Балтии, Украина, Молдова, Словакия, США и Дания. Появление этого газопровода увеличит зависимость ЕС от российского "Газпрома", который уже поставляет около трети объемов газа в ЕС. Украина после запуска "Северного потока-2" потеряет не только доход от транзита голубого топлива, но и геополитический рычаг воздействия.
Кроме того, в проекте резолюции Сената упоминается о принятие Европарламентом резолюции с осуждением газопровода. Более того, сенаторы "призывают к закрытию проекта из-за его угрозу энергетической безопасности Европы".
Также в документе содержится призыв к Российской Федерации обеспечить свободу навигации в Керченском проливе.
Что произошло в Керченском проливе?
25 ноября в Керченском проливе пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.
Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение в Керченский пролив.Группа украинских кораблей продолжила свой путь в Мариуполь. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряка, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО.
После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.
Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.
Выбор редакции
-
Переговоры по Донбассу стоит перенести из Беларуси в "реально нейтральную страну", – Геращенкосегодня , 21:36
-
Не только "дырявые" дисплеи: Samsung представила новые решения для маскировки селфи-камерысегодня , 21:03
-
Когда Украина получит транш в миллиард долларов от Всемирного Банкасегодня , 20:14