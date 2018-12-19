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      У Сенаті США готують резолюцію проти Росії: відомі деталі

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      У Сенаті США готують резолюцію проти Росії
      У Сенаті США готують резолюцію проти Росії / vgolos.com.ua

      У середу, 19 грудня, у Сенаті США представлять проект резолюції з вимогою до президента Дональда Трампа протидіяти агресії Російської Федерації на морі та протистояти побудові газопроводу "Північний потік-2"

      Про це повідомляє The Hill.

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      Відомо, що авторами резолюції стали близько 40 сенаторів на чолі з республіканцем Роном Джонсоном і демократом Діком Дурбіном.

      США і наші союзники повинні сильними і рішучими діями швидко відповісти на російську військову агресію в Керченській протоці,
      – заявив Джонсон.

      Раніше палата представників ухвалила резолюцію з закликом припинити будівництво "Північного потоку-2".

      Що таке "Північний потік-2"?Це проект магістрального газопроводу з Росії в Німеччину, який хочуть прокласти через Балтійське море в обхід України. Німеччина, Фінляндія та Швеція видали усі дозволи на будівництво та експлуатацію газопроводу "Північний потік-2". Проти будівництва газопроводу виступили Польща, країни Балтії, Україна, Молдова, Словаччина, США та Данія. Поява цього газопроводу збільшить залежність ЄС від російського "Газпрому", який вже постачає близько третини обсягів газу в ЄС. Україна після запуску "Північного потоку-2" втратить не лише дохід від транзиту блакитного палива, але й геополітичний важіль впливу.

      Крім того, у проекті резолюції Сенату згадується про ухвалення Європарламентом резолюції зі засудженням газопроводу. Більше того, сенатори "закликають до закриття проекту через його загрозу енергетичній безпеці Європи".

      Також у документі є заклик до Російської Федерації забезпечити свободу навігації у Керченській протоці.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Новини політики Конфлікт в Азовському морі Новини Росії Північний потік-2 Новини США
      Джерело: 24 Канал
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