Для чего Украине нужен новый проход через Керченский пролив

Президент России Владимир Путин не сказал ничего нового, заявив, что обмена захваченных украинских моряков не будет, пока не закроют так называемые уголовные дела против них. Это было запланировано с самого начала, когда он отдал приказ обстрелять наши корабли. А новый проход через Керченский пролив Украине, возможно, нужен.

Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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Путин отдал приказ об обстреле наших кораблей и запустил судебные процессы над нашими военнопленными с определенной целью. До президентских выборов в Украине эти так называемые следствия и суды не завершатся и обмена не будет. Поэтому, возможно, новый проход наших кораблей по Керченскому проливу с привлечением международных институтов и нужен, чтобы полностью отказаться от использования портов в Мариуполе и Бердянске,

- считает Вигиринский.

Впрочем, отмечает политолог, не понятно, какие корабли будут перебрасывать. Кто там будет присутствовать? ОБСЕ или НАТО? НАТО, по его мнению, вряд ли согласится. ОБСЕ – не военная организация и занимается наблюдением и мониторингом. Они могут принять участие, но для этого должны иметь соответствующий мандат. И такое решение может заблокировать РФ.

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Согласовано ли заявление Турчинова о новом проходе через Керченский пролив с международными институтами? Есть сомнения. США, возможно, поддержат такую идею. Но конечный результат зависит от разрешения прохождения под крымским мостом. То есть от России. Вполне вероятно, что Москва и согласится,

- отмечает Вигиринский.

В то же время эксперт отмечает: на фоне поддержки Украины со стороны США в противостоянии с российским агрессором несколько событий свидетельствуют об определенных геополитических договоренностях. В частности, заявления Трампа о выводе из Сирии войск США и победу над ИГИЛ. По убеждению Андрея Вигиринского, таким образом Сирия и ее диктатор Башар Асад, которого поддерживает Путин и который помог ему удержать режим, остается сферой влияния Ирана и России. Плюс США снимают санкции с компаний российского олигарха Дерипаски. Если бы речь шла о конфронтации США и России, то санкции никто бы не снимал.

Напомним, 20 декабря президент России Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что обмен арестованных украинских моряков на заключенных на территории Украины россиян будет возможен только после закрытия уголовного дела.

Ранее, 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.

Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.



Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.



Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.



После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.



Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.