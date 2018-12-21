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      Для чего Украине нужен новый проход через Керченский пролив

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      Конфликт в Керченском проливе
      Конфликт в Керченском проливе / narodna-pravda.ua

      Президент России Владимир Путин не сказал ничего нового, заявив, что обмена захваченных украинских моряков не будет, пока не закроют так называемые уголовные дела против них. Это было запланировано с самого начала, когда он отдал приказ обстрелять наши корабли. А новый проход через Керченский пролив Украине, возможно, нужен.

      Такое мнение 24 каналу высказал политический эксперт Андрей Вигиринский.

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      Путин отдал приказ об обстреле наших кораблей и запустил судебные процессы над нашими военнопленными с определенной целью. До президентских выборов в Украине эти так называемые следствия и суды не завершатся и обмена не будет. Поэтому, возможно, новый проход наших кораблей по Керченскому проливу с привлечением международных институтов и нужен, чтобы полностью отказаться от использования портов в Мариуполе и Бердянске,
      - считает Вигиринский.

      Впрочем, отмечает политолог, не понятно, какие корабли будут перебрасывать. Кто там будет присутствовать? ОБСЕ или НАТО? НАТО, по его мнению, вряд ли согласится. ОБСЕ – не военная организация и занимается наблюдением и мониторингом. Они могут принять участие, но для этого должны иметь соответствующий мандат. И такое решение может заблокировать РФ.

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      Согласовано ли заявление Турчинова о новом проходе через Керченский пролив с международными институтами? Есть сомнения. США, возможно, поддержат такую идею. Но конечный результат зависит от разрешения прохождения под крымским мостом. То есть от России. Вполне вероятно, что Москва и согласится,
      - отмечает Вигиринский.

      В то же время эксперт отмечает: на фоне поддержки Украины со стороны США в противостоянии с российским агрессором несколько событий свидетельствуют об определенных геополитических договоренностях. В частности, заявления Трампа о выводе из Сирии войск США и победу над ИГИЛ. По убеждению Андрея Вигиринского, таким образом Сирия и ее диктатор Башар Асад, которого поддерживает Путин и который помог ему удержать режим, остается сферой влияния Ирана и России. Плюс США снимают санкции с компаний российского олигарха Дерипаски. Если бы речь шла о конфронтации США и России, то санкции никто бы не снимал.

      Напомним, 20 декабря президент России Путин на итоговой пресс-конференции заявил, что обмен арестованных украинских моряков на заключенных на территории Украины россиян будет возможен только после закрытия уголовного дела.

      Ранее, 19 декабря, Дональд Трамп объявил, что войска США в Сирии победили террористов "Исламского государства". Также лидер США отдал приказ вывести американские войска из страны.

      Что произошло в Керченском проливе?25 ноября пограничный корабль России протаранил рейдовый буксир украинских военных в Азовском море.

      Известно, что 2 малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир ВМС ВСУ переходили из порта Одессы в порт в Мариуполе планово и согласно международных норм. Однако в России заявили, что якобы украинские военные корабли "неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ" и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа кораблей ВМС Украины продолжила свой путь в Мариуполь. Правда, уже во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских воинов получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых уже арестовали в оккупированном Крыму.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, которые направлялись в украинские порты. Из-за этого украинская экономика понесла немалые убытки.

      Автор: Инна Жолобович
      Теги: Новости Украины Новости политики Конфликт в Азовском море Дональд Трамп Владимир Путин Война в Сирии
      Источник: 24 канал
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