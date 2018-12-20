Спецоперация "Черное море": военные корабли США планируют пройти Керченский пролив

Военные корабли США и союзников планируют пройти Керченский пролив. Соответствующий законопроект о международной операции против агрессии России внесли на рассмотрение в верхнюю палату парламента США.

Документ предусматривает организацию межнациональной операции военно-морских сил ряда государств, говорится на сайте ВВС. Украина.

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Ее цель – обеспечить свободу судоходства в Черном море. О возможном участии в операции в проливе международных партнеров уже говорят и в Украине. В частности, планируют пригласить и представителей ОБСЕ.

США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом. Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское. Именно такой ответ "должен увидеть Путин",

– сказал председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон.

Резолюция призывает президента Трампа совместно с союзниками "быстро провести" мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и обеспечить безопасный проход судов через Керченский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России".

Кроме того, сенаторы США планируют ввести новые санкции против России с помощью акта "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".

Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Украина сейчас готовится к очередному проходу через Керченский пролив.

Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировавши оккупацию Крыма,

– отметил он.

Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.



Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.



Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.



Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.



Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.