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      Спецоперация "Черное море": военные корабли США планируют пройти Керченский пролив

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      Спецоперация "Черное море": военные корабли США планируют пройти Керченский пролив
      Спецоперация "Черное море": военные корабли США планируют пройти Керченский пролив / korrespondent.net

      Военные корабли США и союзников планируют пройти Керченский пролив. Соответствующий законопроект о международной операции против агрессии России внесли на рассмотрение в верхнюю палату парламента США.

      Документ предусматривает организацию межнациональной операции военно-морских сил ряда государств, говорится на сайте ВВС. Украина.

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      Ее цель – обеспечить свободу судоходства в Черном море. О возможном участии в операции в проливе международных партнеров уже говорят и в Украине. В частности, планируют пригласить и представителей ОБСЕ.

      США и наши союзники должны немедленно отреагировать на военную агрессию России в Керченском проливе сильным и решительным шагом. Проведение международной морской операции по свободе навигации должно обеспечить безопасный проход из Черного моря в Азовское. Именно такой ответ "должен увидеть Путин",
      – сказал председатель сенатского комитета по национальной безопасности, республиканец Рон Джонсон.

      Резолюция призывает президента Трампа совместно с союзниками "быстро провести" мощную операцию по освобождению Керченского пролива для навигации. Она должна продемонстрировать "поддержку международно признанных границ, двусторонних соглашений и обеспечить безопасный проход судов через Керченский пролив и Азовское море. Сенаторы считают, что такой шаг "даст отпор чрезмерным территориальным претензиям России".

      Кроме того, сенаторы США планируют ввести новые санкции против России с помощью акта "О противодействии противникам Америки с помощью санкций".

      Секретарь СНБО Александр Турчинов отметил, что Украина сейчас готовится к очередному проходу через Керченский пролив.

      Это для нас принципиально. Если мы остановимся и отступим, то Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировавши оккупацию Крыма,
      – отметил он.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Санкции Конфликт в Азовском море Новости США Водный транспорт Александр Турчинов
      Источник: 24 канал
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