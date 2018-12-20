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      Спецоперація "Чорне море": військові кораблі США планують пройти Керченську протоку

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      Спецоперація "Чорне море": військові кораблі США планують пройти Керченську протоку
      Спецоперація "Чорне море": військові кораблі США планують пройти Керченську протоку / korrespondent.net

      Військові кораблі США та союзників планують пройти Керченську протоку. Відповідний законопроект про міжнародну операцію проти агресії Росії внесли на розгляд у верхню палату парламенту США.

      Документ передбачає організацію міжнаціональної операції військово-морських сил для низки держав, йдеться на сайті ВВС. Україна.

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      Її мета – забезпечити свободу судноплавства у Чорному морі. Про можливу участь в операції в протоці міжнародних партнерів вже говорять і в Україні. Зокрема, планують запросити і представників ОБСЕ.

      США і наші союзники мають негайно відреагувати на військову агресію Росії в Керченській протоці сильним та рішучим кроком. Проведення міжнародної морської операції зі свободи навігації має забезпечити безпечний прохід з Чорного моря в Азовське. Саме таку відповідь "повинен побачити Путін",
      – сказав голова сенатського комітету з національної безпеки, республіканець Рон Джонсон.

      Резолюція закликає президента Трампа спільно з союзниками "швидко провести" потужну операцію зі звільнення Керченської протоки для навігації. Вона має продемонструвати "підтримку міжнародно визнаних кордонів, двосторонніх угод" і забезпечити безпечний прохід суден через Керченську протоку та Азовське море. Сенатори вважають, що такий крок "дасть відсіч надмірним територіальним претензіям Росії".

      Крім того, сенатори США планують запровадити нові санкції проти Росії за допомогою акту "Про протидію супротивникам Америки за допомогою санкцій".

      Секретар РНБО Олександр Турчинов зазначив, що Украіна нині готується до чергового проходу через Керченську протоку

      Це для нас принципово. Якщо ми зупинимось і відступимо, то Росія фактично виконає своє завдання по захопленню Азовського моря, пред'явить світу самовизначені нові морські кордони в Чорному морі, де-факто легалізувавши окупацію Криму,
      – зазначив він.

      Що сталось у Керченській протоці?25 листопада у Керченській протоці прикордонний корабель Росії протаранив рейдовий буксир українських військових. Відомо, що 2 українських військових малих броньованих артилерійських катери та рейдовий буксир переходили планово та відповідно до міжнародних норм з порту Одеси до порту в Маріуполі.

      Проте в Росії заявили, що українські військові кораблі нібито неправомірно зайшли в тимчасово закриту акваторію територіального моря РФ і продовжили рух до Керченської протоки.

      Група українських кораблів продовжила свій шлях до Маріуполя. Проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні судна відкрили вогонь по українських кораблях, внаслідок чого 6 українських військових моряків зазнали поранень. Також Росія захопила 2 українських судна та взяла в полон 24 українських моряків, яких згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО.

      Після цього Україна ввела у 10-и областях воєнний стан до 26 грудня. Окрім того, 30 листопада Україна заборонила в’їзд на свою територію чоловікам-громадянам Росії у віці 16-60 років.

      Росія також вже не перший місяць блокує в Азовському морі іноземні судна, що прямували до українських портів. Через це українська економіка зазнає чималих збитків.

      Теги: Санкції Конфлікт в Азовському морі Новини США Водний транспорт Олександр Турчинов
      Джерело: 24 канал
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