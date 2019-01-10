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      Россия пригрозила Украине новыми жесткими задержаниями в Керченском проливе

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      РФ пригрозила жестко остановить новый проход украинских кораблей в Керченском проливе
      РФ пригрозила жестко остановить новый проход украинских кораблей в Керченском проливе / Фото из открытых источников

      Россия, которая недавно напала на украинские корабли в Азовском море и захватила в плен моряков, снова будет любыми способами останавливать все суда, которые по ее мнению незаконно проходят Керченским проливом.

      Об этом заявил член комитета Совета федерации РФ по обороне и безопасности Франц Клинцевич, передает НСН.

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      По его словам, Россия будет задерживать "нарушителей" границы "в прямом эфире" независимо от национальности.

      Никаких сенсаций, никакой бравады не будет. Пограничники в соответствии с российским законодательством обеспечивают границу РФ. Будут на этом корабле американцы, поляки, немцы какие-то другие национальности – они все есть в такой ситуации преступниками, нарушителями границы, и они будут задержаны. Если это будет невозможно, то будет жестко пресечена попытка нарушения границы. Все это, исходя из сложившейся ситуации, увидят в прямом эфире,
      заявил представитель РФ.

      Кроме того, российский сенатор добавил, что РФ будет контролировать ситуацию вблизи Керченского пролива беспилотниками и техническими средствами.

      Отметим, такое заявление Клинцевич сделал в ответ на слова экс-заместителя начальника Генштаба ВСУ генерала Игоря Романенко.

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      В частности, накануне он рассказал в блиц-интервью для "UAportal", что Украине необходимо при поддержке своих западных партнеров продолжать попытки прохода военных кораблей через Керченский пролив.

      Здесь есть два варианта. Если наши военные корабли пройдут по Керченскому проливу, значит, таким образом мы докажем, что причиной инцидента были выходки Путина, поскольку и в этот раз наши корабли проходили так же, как всегда. Честно говоря, именно так и было, и косвенно Путин подтвердил это на итоговой пресс-конференции. Если наши корабли будут останавливать, таким образом, будет дезавуирована позиция России,
      – отметил Романенко.

      По его словам, новые попытки прохода нужно осуществлять с установкой видео и аудиосредств контроля, и транслировать все переговоры с российскими структурами, начиная с выхода из Одессы.

      Напомним, ранее секретарь СНБО Александр Турчинов заявил, что Украина планирует еще один проход военных кораблей через Керченский пролив. Такой проход может состояться уже вскоре с участием представителей ОБСЕ и международных организаций. По его словам, для Украины это принципиально. Иначе Россия фактически выполнит свою задачу по захвату Азовского моря, предъявит миру самоопределенные новые морские границы в Черном море, де-факто легализировав оккупацию Крыма.

      Из-за чего возникла эскалация конфликта в Азово-Черноморском регионе?25 ноября в Керченском проливе российский пограничный корабль протаранил рейдовый буксир украинских военных. Известно, что 2 украинских военных малых бронированных артиллерийских катера и рейдовый буксир переходили планово и согласно международным нормам из порта Одессы в порт в Мариуполе.

      Однако в России заявили, что украинские военные корабли якобы неправомерно зашли во временно закрытую акваторию территориального моря РФ и продолжили движение до Керченского пролива.

      Группа украинских кораблей продолжила свой путь до Мариуполя. Однако во время выхода из Керченского пролива российские пограничные судна открыли огонь по украинским кораблям, в результате чего 6 украинских военных моряков получили ранения. Также Россия захватила 2 украинских судна и взяла в плен 24 украинских моряков, которых впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московских СИЗО.

      После этого Украина ввела в 10-и областях военное положение до 26 декабря. Кроме того, 30 ноября Украина запретила въезд на свою территорию мужчинам-гражданам России в возрасте 16-60 лет.

      Россия также уже не первый месяц блокирует в Азовском море иностранные суда, направлялись в украинских портов. Из-за этого украинская экономика понесет немалые убытки.

      Теги: Новости Украины Новости политики Украина – Россия Новости России Водный транспорт Конфликт в Азовском море
      Источник: 24 Канал
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