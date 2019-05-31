Що дає Україні зміна статусу Керченської протоки, – екс-міністр закордонних справ Огризко

Останнім часом в Україні почали активно обговорювати питання зміни статусу Керченської протоки, щоб зробити його міжнародним. Навіщо змінювати статус Керченської протоки та як підписувалась нині діюча двостороння угода між Україною та Росією, розповів журналістці 24 каналу екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

Між Україною та Росією діє двостороння угода від 2003 року. В цій угоді зазначено, що Азовське море – це внутрішні води двох країн – України і Росії – і жодні іноземні військові кораблі не можуть зайти в цю акваторію без дозволу іншої сторони.

Ця угода підписувалась під тиском. До речі Медведчук брав активну участь в підготовці документу. Наскільки я пам’ятаю, тоді МЗС до останнього тримало оборону, але під тиском деякі речі були змушені пропустити,

– наголошує екс-міністр закордонних справ України Володимир Огризко.

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Якщо ця угода буде денонсована, що залежить від однієї зі сторін, скажімо від України, тоді вона більше не буде чинною. Екс-міністр зазначає, що за таких умов діє міжнародне право тобто Конвенція ООН з морського права від 1982 року, яка чітко і ясно говорить – немає заборонених зон для проходу іноземних кораблів. Умовно кажучи, якщо якийсь турецький, болгарський, американський чи будь-який інший фрегат захоче зайти в Маріуполь, то Російська Федерація не має права його зупинити інакше "отримає по зубах". Ось в чому сенс нав’язаної нам угоди.

Деякі наші бізнесмени від рибного господарства заявляють, мовляв, у разі зміни статусу Керченської протоки на міжнародний Росія буде ловити рибу по всій акваторії. Проте екс-міністр наголошує – нічого подібного не трапиться.

"Якщо йдеться про розмежування територіального моря, згідно з міжнародним правом і вищеназваною конвенцією, дві третини Азовського моря припадає на Україну і лише одна третина на Росію. Оскільки ніхто, крім Росії, не визнає Крим російською територією, то відповідним чином наші прикордонники повинні виставляти свою так би мовити лінію по лінії делімітації й охороняти водні простори України", – додає Володимир Огризко.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі? 25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах.



Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень. Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом заарештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.