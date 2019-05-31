Что дает Украине изменение статуса Керченского пролива, – экс-министр иностранных дел Огрызко

В последнее время в Украине начали активно обсуждать вопрос изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным. Зачем менять статус Керченского пролива и как подписывалось ныне действующее двустороннее соглашение между Украиной и Россией, рассказал журналистке 24 канала экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

Между Украиной и Россией действует двустороннее соглашение от 2003 года. В этом соглашении указано, что Азовское море – это внутренние воды двух стран – Украины и России – и никакие иностранные военные корабли не могут зайти в эту акваторию без разрешения другой стороны.

Это соглашение подписывалось под давлением. Кстати Медведчук принимал активное участие в подготовке документа. Насколько я помню, тогда МИД до последнего держали оборону, но под давлением некоторые вещи были вынуждены пропустить,

– отмечает экс-министр иностранных дел Украины Владимир Огрызко.

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Если это соглашение будет денонсировано, что зависит от одной из сторон, скажем от Украины, тогда оно больше не будет действовать. Экс-министр отмечает, что при таких условиях действует международное право, тоесть Конвенция ООН по морскому праву от 1982 года, которая четко и ясно говорит – нет запретных зон для прохода иностранных судов. Условно говоря, если какой-то турецкий, болгарский, американский или любой другой фрегат захочет зайти в Мариуполь, то Российская Федерация не имеет права его остановить иначе "получит по зубам". Вот в чем смысл навязанного нам соглашения.

Некоторые наши бизнесмены от рыбного хозяйства заявляют, мол, в случае изменения статуса Керченского пролива на международный Россия будет ловить рыбу по всей акватории. Однако экс-министр подчеркивает –​ ничего подобного не случится.

"Если речь идет о разграничении территориального моря, согласно международному праву и вышеназванной конвенции, две трети Азовского моря приходятся на Украину и только одна треть на Россию. Поскольку никто, кроме России, не признает Крым российской территорией, то соответствующим образом наши пограничники должны выставлять свою так сказать линию по линии делимитации и охранять водные просторы Украины", –​ добавляет Владимир Огрызко.

Как Россия напала на Украину в Азовском море?25 ноября 2018 года на грани Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судах.



В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, что являются военнопленными.