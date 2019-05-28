09:07
28 май 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архив
Курси валют
USD
EUR
подробнее
Погода
      подробнее
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS ЛЕНТА
      Общий RSS
      +feedly
      Топ новости
      +feedly
      Видео новости
      +feedly
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ
      Прямая трансляция на
      Последние выпуски
      Вести Кремля: Гундяй строит по 8 храмов в сутки
      Вєсті Кремля
      22:47, 27 мая
      Вести.UA: Партия "Зважени" от Мосийчука. Украинская "Игра престолов"
      Вєсті.UA
      21:51, 27 мая
      Искать ветер в поле: как работают "черные" нотариусы и почему их почти невозможно найти
      ЦРУ
      09:00, 24 мая
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 декабря 2018
      Вспомнить Всё: Железный занавес. Часть 1
      Згадати все
      14:38, 23 мая
      Телеканал новостей 24 Новости Новости политики
      БУНТ В ОДЕССКОЙ КОЛОНИИ ПАРЛАМЕНТСКИЕ ВЫБОРЫ 2019 ЕВРОПАРЛАМЕНТ

      Украина хочет изменить статус Керченского пролива

      153 Читати новину українською
      Украина хочет изменить статус Керченского пролива, – Зеркаль
      Украина хочет изменить статус Керченского пролива, – Зеркаль / Getty images

      Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным.

      Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио "НВ" сказала, что такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации. Дело в том, что проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.

      Читайте также: Что угрожает России за игнорирование решения трибунала ООН: мнение дипломата

      Зеркаль отметила, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать любым образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, а также не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

      Это (изменение статуса – ред. 24 канал) снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива,
      – добавила Зеркаль.

      Замглавы МИД объяснила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена. Дело в том, что это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

      Накануне Международный суд обязал РФ освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась.

       

      Как Россия напала на Украину в Азовском море?
      25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.

      В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.

      blog_ava
      Кличко показал новое стекло на мосту в центре Киева: видео
      сегодня
      262
      Теги: Новости политики МИД Украины Новости России Украина – Россия Украинцы в плену РФ Конфликт в Азовском море
      Комментарии
      powered by lun.ua
      Новости за сегодня
      Если Вы обнаружили ошибку на этой странице, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter
      Комментарии
      Публикации
      Танки йдуть зі світанком: коли ми їдемо у бій – завжди є страх
      сегодня , 08:40 Танки йдуть зі світанком: коли ми їдемо у бій – завжди є страх
      Володимир Патола 4
      Выборы будущего Европейского Союза
      сегодня , 07:00 Выборы будущего Европейского Союза
      Іван Яковина 66
      Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      сегодня , 01:00 Роскошные дома на государственных землях: как чиновники захватывают территории Пущи-Водицы
      349
      Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      27 мая , 22:00 Бесстрашная: история о маме, которая поехала освобождать пленного сына, но так и не вернулась...
      Повернись живим 3188
      Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      27 мая , 20:22 Коломойский и дефолт: почему предложение олигарха не выгодно для Украины
      Євгенія Мазур 938
      Новости
      Больше новостей
      Залиште відгук