Украина хочет изменить статус Керченского пролива

Министерство иностранных дел Украины будет добиваться изменения статуса Керченского пролива, чтобы сделать его международным.

Заместитель главы МИД Украины Елена Зеркаль в интервью радио "НВ" сказала, что такой шаг позволит избавиться от спекуляций со стороны Российской Федерации. Дело в том, что проливом в качестве транзитного пути пользуются корабли разных стран мира.

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Зеркаль отметила, что в соответствии с Конвенцией ООН по морскому праву, страны, граничащие с проливом, не могут дискриминировать любым образом корабли других государств, использующих пролив для транзита, а также не должны препятствовать транзитному проходу или приостанавливать его.

Это (изменение статуса – ред. 24 канал) снимет очень многие вопросы, которые до сих пор существуют, и правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций Российской Федерации о статусе Керченского пролива как внутреннего пролива,

– добавила Зеркаль.

Замглавы МИД объяснила, что разрывать соглашение с Россией о статусе Керченского пролива, заключенное в 2003 году, Украина не намерена. Дело в том, что это базовый документ, в котором указывается необходимость обеспечения свободы судоходства.

Накануне Международный суд обязал РФ освободить 24 пленных украинских моряков и вернуть 3 корабля, захваченные в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года. Однако Россия выполнять требования отказалась.

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25 ноября 2018 года на границе Черного и Азовского морей в районе Керченского пролива пограничный корабль РФ умышленно врезался в буксир украинских военных. Этот буксир был одним из трех украинских военных кораблей, которые законно направлялись из порта Одессы в порт в Мариуполе. После инцидента украинские корабли продолжили идти в Мариуполь, однако при выходе из Керченского пролива российские пограничные корабли открыли огонь по украинским судам.



В результате стрельбы 6 украинских военных моряков получили ранения. Российские пограничники также захватили 2 украинских корабля и взяли в плен 24 украинских моряков. Их впоследствии арестовали в оккупированном Крыму и вывезли в московские СИЗО. Все моряки заявили следствию в РФ, являются военнопленными.