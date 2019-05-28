Україна хоче змінити статус Керченської протоки

Міністерство закордонних справ України буде домагатися зміни статусу Керченської протоки, щоб зробити його міжнародним.

Заступниця глави МЗС України Олена Зеркаль в інтерв'ю радіо "НВ" сказала, що такий крок дозволить позбутися від спекуляцій з боку Російської Федерації. Справа у тому, що протокою в якості транзитного шляху користуються кораблі різних країн світу.

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Зеркаль зазначила, що відповідно до Конвенції ООН з морського права, країни, які межують з протокою, не можуть дискримінувати будь-яким чином кораблі інших держав, що використовують протоку для транзиту, а також не повинні перешкоджати транзитному проходу або припиняти його.

Це (зміна статусу – ред. 24 канал) зніме дуже багато питань, які до сих пір існують, і правової невизначеності в тому числі, і питання спекуляцій Російської Федерації про статус Керченської протоки як внутрішньої протоки,

– додала Зеркаль.

Заступник голови МЗС пояснила, що розривати угоду з Росією про статус Керченської протоки, укладену в 2003 році, Україна не має наміру. Справа у тому, що це базовий документ, в якому вказується необхідність забезпечення свободи судноплавства.

Напередодні Міжнародний суд зобов'язав РФ звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія виконувати вимоги відмовилась.

Як Росія напала на Україну в Азовському морі?25 листопада 2018 року на межі Чорного та Азовського морів у районі Керченської протоки прикордонний корабель РФ умисно врізався у буксир українських військових. Цей буксир був одним із трьох українських військових кораблів, які законно прямували з порту Одеси до порту в Маріуполі. Після інциденту українські кораблі продовжили прямувати до Маріуполя, проте під час виходу з Керченської протоки російські прикордонні кораблі відкрили вогонь по українських суднах.



Внаслідок стрілянини 6 українських військових моряків зазнали поранень. Російські прикордонники також захопили 2 українських кораблі та взяли в полон 24 українських моряків. Їх згодом арештували в окупованому Криму та вивезли до московських СІЗО. Усі моряки заявили слідству в РФ, що є військовополоненими.