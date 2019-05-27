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      У Путіна розповіли, чи відпустять українських моряків на вимогу трибуналу ООН

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      У Путіна вперше прокоментували вимогу трибуналу ООН звільнити українських моряків
      У Путіна вперше прокоментували вимогу трибуналу ООН звільнити українських моряків / tass.ru

      Росія не збирається змінювати свою позицію щодо військовополонених українських моряків, які були захоплені біля Керченської протоки. Тому, країна-агресор не буде звільняти їх навіть після вимоги Міжнародного морського трибуналу ООН.

      Прес-секретар президента Росії Дмитро Пєсков у коментарі "Ведомостям" заявив, що позиція Кремля залишиться незмінною до рішення суду над моряками в Росії.

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      Позиція не може змінитися. Має завершитися слідство у зв'язку з порушенням закону про кордон і відбутися суд,
      – заявив Пєсков.

      Тому, навряд чи Росія виконає рішення трибуналу ООН і відпустить українських моряків додому.

      Раніше в МЗС РФ вже заявили, що Міжнародний трибунал ООН нібито взагалі не мав права розглядати цей "інцидент" та вимагати звільнення українських моряків.

      Про що йдеться у рішенні трибуналу ООН?

      25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. У рішенні наголошується, що подальше утримання українських моряків викликає занепокоєння у "гуманітарному контексті", тому існує реальна загроза завданню непоправної шкоди правам України.

      Посол України в Німеччині Андрій Мельник заявив, що якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

      Як українські моряки потрапили в російський полон?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".

      Росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.

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      Теги: Новини України Новини політики Українські моряки в полоні Українці в полоні РФ Новини Росії Україна – Росія ООН Володимир Путін Конфлікт в Азовському морі
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