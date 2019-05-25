Зеленський прокоментував рішення трибуналу ООН щодо моряків

Президент України Володимир Зеленський вважає, що виконання Росією наказу трибуналу ООН про звільнення українських моряків і кораблів може стати першим сигналом про готовність до припинення "конфлікту" з Україною.

Володимир Зеленський написав у себе на Facebook-сторінці, що Росія таким чином може зробити крок до розблокування переговорів і вирішення створених нею проблем у цивілізований спосіб.

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"Побачимо, який шлях оберуть у Кремлі", – зазначив президент.

Але ми дуже чекаємо наших хлопців удома!

– додав він.

Україна через Міжнародний суд намагається зобов'язати Росію звільнити усіх 24 українських моряків. Водночас РФ стверджує, що скарга України "не має сенсу". Міжнародний трибунал уже завершив слухання у справі моряків і зобов’язав Росію відпустити захоплених моряків.

Як українські моряки потрапили в російський полон?5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден.



Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.