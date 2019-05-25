Зеленский прокомментировал решение трибунала ООН касательно моряков

Президент Украины Владимир Зеленский считает, что выполнение Россией приказа трибунала ООН об освобождении украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом о готовности к прекращению "конфликта" с Украиной.

Владимир Зеленский написал у себя на Facebook-странице, что Россия таким образом может сделать шаг к разблокированию переговоров и решению созданных ею проблем цивилизованным способом.

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"Посмотрим, какой путь выберут в Кремле", – отметил президент.

Но мы очень ждем наших ребят дома!

– добавил он.

Украина через Международный суд пытается обязать Россию освободить всех 24 украинских моряков. В то же время РФ утверждает, что жалоба "не имеет смысла". Международный трибунал уже завершил слушания по делу моряков и обязал Россию отпустить захваченных моряков.

Как украинские моряки попали в русский плен?

5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись к порту Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватили 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов.



Моряков отправили в московские СИЗО и содержат там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.