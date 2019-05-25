Трибунал ООН наказав Росії звільнити українських моряків і повернути кораблі

Міжнародний трибунал ООН з морського права задовольнив ключову вимогу України у справі про тимчасові заходи, які має здійснити Росія. Відповідно до його рішення, Кремль має звільнити 24 захоплених моряків та повернути 3 кораблі.

Як зауважила заступниця міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Олена Зеркаль, наказ трибуналу є чітким сигналом Росії, що вона не може порушувати міжнародне право безкарно.

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«Затримання трьох військових кораблів і 24 військовослужбовців на борту є грубим порушенням імунітету, яким користуються військові кораблі, згідно з Конвенцією ООН з морського права та за загальним міжнародним правом», – підкреслила вона.

Крім того дипломат зазначила, Україна очікує, що Росія швидко та в повному обсязі виконає наказ трибуналу. За словами Зеркаль, у в подібній справі – щодо судна Arctic Sunrise – Росія також не брала участі у слуханнях, але швидко звільнила людей. Крімі того, в іншій схожій справі, щодо Enrica Lexie, ситуація була складнішою, але і в ній людей було повернуто на батьківщину.

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