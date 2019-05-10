Міжнародний трибунал ООН розглядає справу українських полонених моряків: деталі

У Німецькому Гамбурзі проходить перше слухання Міжнародного трибуналу ООН з морського права щодо незаконного захоплення та ув'язнення українських полонених моряків. Українську делегацію представляє заступниця Міністра закордонних справ з питань європейської інтеграції Лана Зеркаль.

Відомо, що Росія відмовилася брати участь у слуханнях та не відправила своїх представників до Гамбурга. Тим часом, Лана Зеркаль оприлюднила свою промову на сторінці у Facebook.

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У ній вона наголосила, що Україна вимушена звертатися до Міжнародного трибуналу, адже Росія не погоджується дипломатичним шляхом повернути українських військовослужбовців та українські кораблі додому.

Затримані були не лише ці кораблі, а й 24 члени їхніх екіпажів. У результаті цього захоплення і затримання Росія порушила основний принцип імунітету військових кораблів, гарантований Конвенцією ООН з морського права. Тож сьогодні ми стоїмо перед Трибуналом з проханням використати ваше право та застосувати тимчасові заходи з огляду на невідкладний характер ситуації,

– наголосила у промові Зеркаль.

Вона додала, що Україна надала Росії всі можливості для вирішення спору дипломатичними засобами. Зокрема працювала на багатьох міжнародних майданчиках, аби змусити Росію дотримуватись своїх міжнародно-правових зобов’язань. Однак досягти позитивного результату таки не вдалося.

Дипломатка нагадала, що Крим є частиною України, а район, де були захоплені українські кораблі та моряки, є українськими територіальними водами, захопленими Росією. Крім того, відповідно до міжнародного права, дії РФ були б незаконними навіть у разі затримання кораблів у російських територіальних водах.

Військові кораблі та їх персонал не можуть бути заарештовані правоохоронними органами іноземних держав та піддані юрисдикції іноземних судів. Шкода, завдана Україні, її військово-морським суднам та членам екіпажів, є серйозною та зростає з кожним днем. Тому ситуація є надзвичайно невідкладною,

– пояснила заступниця Міністра закордонних справ.

Чи можна звільнити українських моряків через Міжнародний трибунал?Міжнародний трибунал ООН з морського права може зобов'язати Росія звільнити українських полонених моряків та їх судна. Якщо ж РФ не виконає умови, то це означатиме пряме порушення норм та правил норм міжнародного права. Тож у майбутньому Кремль не зможе звертатися до інших міжнародних судів, аби захистити свої інтереси.

Дивіться відео: як російські кораблі таранили українські

Хто представляє інтереси України на слуханні

Хто представлятиме Київ на слуханнях у Міжнародному трибуналі з морського права щодо захоплення Росією українських моряків:

Олена Зеркаль – заступниця міністра закордонних справ України з питань європейської інтеграції, вона очолить делегацію

Леонід Залюбовський – помічник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України з правової роботи, начальник юридичної служби

Оксана Золотарьова – заступниця директора Департаменту, начальниця відділу тимчасово окупованих територій Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України

Андрій Тарасов – начальник штабу, перший заступник командувача Військово-Морських Сил Збройних Сил України

Як українські моряки потрапили в російський полон

5 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопила 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу".



Спецпризначенці ФСБ супроводжують українських полонених моряків

Відповідно, росіяни взяли в полон усіх 24 українських моряків-членів екіпажу захоплених суден. Моряків відправили до московських СІЗО та утримують там під вартою, постійно продовжуючи їм терміни арештів. Українці оголосили себе військовополоненими.