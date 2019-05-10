Международный трибунал ООН рассматривает дело украинских пленных моряков: детали

В Немецком Гамбурге проходит первое слушание Международного трибунала ООН по морскому праву относительно незаконного захвата и ареста украинских пленных моряков. Украинскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль.

Известно, что Россия отказалась участвовать в слушаниях и не отправила своих представителей в Гамбург. Между тем, Лана Зеркаль обнародовала свою речь на странице в Facebook.

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В ней она отметила, что Украина вынуждена обращаться в Международный трибунал, ведь Россия не соглашается дипломатическим путем вернуть украинских военнослужащих и украинские корабли домой.

Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву. Поэтому сегодня мы стоим перед Трибуналом с просьбой использовать ваше право и применить временные меры с учетом неотложного характера ситуации,

– отметила в речи Зеркаль.

Она добавила, что Украина предоставила России все возможности для решения спора дипломатическими средствами. В частности работала на многих международных площадках, чтобы заставить Россию соблюдать свои международно-правовые обязательства. Однако достичь положительного результата не удалось.

Дипломат напомнила, что Крым является частью Украины, а район, где были захвачены украинские корабли и моряки, является украинскими территориальными водами, захваченными Россией. Кроме того, в соответствии с международным правом, действия РФ были бы незаконными даже в случае задержания судов в российских территориальных водах.

Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов. Ущерб, причиненный Украине, ее военно-морским судам и членам экипажей, серьезный и растет с каждым днем. Поэтому ситуация является очень неотложной,

– объяснила заместитель Министра иностранных дел.

Можно ли освободить украинских моряков с помощью Международного трибунала?

Международный трибунал ООН по морскому праву может обязать Россию освободить украинских пленных моряков и их суда. Если же РФ не выполнит условия, то это будет означать прямое нарушение норм и правил норм международного права. Поэтому в будущем Кремль не сможет обращаться в другие международные суды, чтобы защитить свои интересы.

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Кто представляет интересы Украины на слушании

Кто будет представлять Киев на слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по захвату Россией украинских моряков

Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию

Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы

Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальница отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины

Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

Как украинские моряки попали в плен

5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на подходе к Азовскому морю, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".

Спецназовцы ФСБ конвоируют украинских пленных моряков

Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.