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      Международный трибунал ООН рассматривает дело украинских пленных моряков: детали

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      Международный трибунал ООН рассматривает дело украинских пленных моряков
      Международный трибунал ООН рассматривает дело украинских пленных моряков / Соцсети

      В Немецком Гамбурге проходит первое слушание Международного трибунала ООН по морскому праву относительно незаконного захвата и ареста украинских пленных моряков. Украинскую делегацию представляет заместитель министра иностранных дел по вопросам европейской интеграции Лана Зеркаль.

      Известно, что Россия отказалась участвовать в слушаниях и не отправила своих представителей в Гамбург. Между тем, Лана Зеркаль обнародовала свою речь на странице в Facebook.

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      В ней она отметила, что Украина вынуждена обращаться в Международный трибунал, ведь Россия не соглашается дипломатическим путем вернуть украинских военнослужащих и украинские корабли домой.

      Задержаны были не только эти корабли, но и 24 члена их экипажей. В результате этого захвата и задержания Россия нарушила основной принцип иммунитета военных кораблей, гарантированный Конвенцией ООН по морскому праву. Поэтому сегодня мы стоим перед Трибуналом с просьбой использовать ваше право и применить временные меры с учетом неотложного характера ситуации,
      – отметила в речи Зеркаль.

      Она добавила, что Украина предоставила России все возможности для решения спора дипломатическими средствами. В частности работала на многих международных площадках, чтобы заставить Россию соблюдать свои международно-правовые обязательства. Однако достичь положительного результата не удалось.

      Дипломат напомнила, что Крым является частью Украины, а район, где были захвачены украинские корабли и моряки, является украинскими территориальными водами, захваченными Россией. Кроме того, в соответствии с международным правом, действия РФ были бы незаконными даже в случае задержания судов в российских территориальных водах.

      Военные корабли и их персонал не могут быть арестованы правоохранительными органами иностранных государств и подвергнуты юрисдикции иностранных судов. Ущерб, причиненный Украине, ее военно-морским судам и членам экипажей, серьезный и растет с каждым днем. Поэтому ситуация является очень неотложной,
      – объяснила заместитель Министра иностранных дел.

      Можно ли освободить украинских моряков с помощью  Международного трибунала?
      Международный трибунал ООН по морскому праву может обязать Россию освободить украинских пленных моряков и их суда. Если же РФ не выполнит условия, то это будет означать прямое нарушение норм и правил норм международного права. Поэтому в будущем Кремль не сможет обращаться в другие международные суды, чтобы защитить свои интересы.

      Смотрите видео: как российские корабли таранили украинцев

       

      Кто представляет интересы Украины на слушании

      Кто будет представлять Киев на слушаниях в Международном трибунале по морскому праву по захвату Россией украинских моряков

      • Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию
      • Леонид Залюбовский – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы
      • Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальница отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины
      • Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

      Как украинские моряки попали в плен

      5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных на подходе к Азовскому морю, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также – буксир "Яны Капу".

      Спецпризначенці ФСБ супроводжують українських полонених моряків Спецназовцы ФСБ конвоируют украинских пленных моряков

      Россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

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      Теги: Новости Украины Арест ФСБ СІЗО Украинцы в плену РФ Новости России Суд Украина – Россия Украина – Россия
      Источник: 24 канал
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