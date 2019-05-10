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      Слушания Международного суда по делу пленных РФ моряков: Зеркаль рассказала подробности

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      Слушания Международного суда по делу пленных РФ моряков: Зеркель рассказала подробности
      Слушания Международного суда по делу пленных РФ моряков: Зеркель рассказала подробности / ua.krymr.com

      Министерство иностранных дел Украины направило в Международный арбитраж в Гааге документы по захвату Россией кораблей в Керченском проливе в Азовском море. Слушания по иску Украины против РФ по делу о незаконном задержании 24 моряков состоятся 10-11 мая в Гамбурге.

      Слушания продлятся около трех часов, отметила глава делегации Украины в Международном трибунале Елена Зеркаль у себя на Facebook-странице.

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      Заместитель главы МИД добавила, что подготовка к слушаниям занимает гораздо больше времени, чем судебное заседание.

      Каждый документ, каждое выступление и каждое слово, артикль, запятая, сноска – буквально все весит и может стать решающим,
      – отметила Зеркаль.

      Несмотря на то, что Россия от участия в слушаниях отказалась, страна-агрессор и в дальнейшем противодействует попыткам Киева доказать, что моряков захватили и удерживают незаконно.

      Россия цепляется буквально к каждому слову и к каждому сделанному заявлению, искажая их содержание,
      – добавила заместитель главы МИД.

      Елена Зеркаль отметила, что в процессуальных документах Россия упражняется в мастерстве называть белое черным, "потом снова белым, отрицая свое согласие с тем, что белое есть белым".

      К слову, на заседании 10 мая в поддержку Украины выступят представители юридической компании Covington & Burling Марни Чик и Джонатан Гимблет, генсек Гаагской академии международного права профессор Жан-Мюрик Тювенин, арбитр в трибуналах по морскому праву профессор Альфред Соонс.

      В июне к слушаниям присоединится Стерлингский профессор международного права Йельского университета Гарольд Коу.

      Кто будет представлять Киев на слушаниях в международном трибунале по морскому праву по поводу захвата Россией украинских моряков:

      • Елена Зеркаль – заместитель министра иностранных дел Украины по вопросам европейской интеграции, она возглавит делегацию.
      • Леонид Залюбовський – помощник командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины по правовой работе, начальник юридической службы.
      • Оксана Золотарева – заместитель директора Департамента, начальница отдела временно оккупированных территорий Департамента международного права Министерства иностранных дел Украины.
      • Андрей Тарасов – начальник штаба, первый заместитель командующего Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины

      Как украинские моряки попали в плен?
      5 ноября 2018 года российские пограничники протаранили буксир украинских военных в Азовском море, когда те направлялись в порт Мариуполя. Впоследствии россияне обстреляли украинские корабли и ранили 3 моряков. После этого российские пограничники захватила 2 украинских катера "Никополь" и "Бердянск", а также буксир "Яны Капу". Соответственно, россияне взяли в плен всех 24 украинских моряков-членов экипажа захваченных судов. Моряков отправили в московские СИЗО и удерживают там под стражей, постоянно продлевая им сроки арестов. Украинцы объявили себя военнопленными.

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      Теги: ООН Новости политики Конфликт в Азовском море Украинцы в плену РФ Украина – Россия Новости России Украинские моряки в плену Новости Украины
      Источник: 24 канал
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