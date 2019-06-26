Що загрожує Росії через відмову звільнити українських моряків: пояснення адвоката

Росія відмовилась звільняти захоплених на Азові українських моряків і кораблі на вимогу Міжнародного трибуналу ООН з морського права. Через це перед Кремлем з'явилися серйозні загрози - нові санкції Заходу або заборона російським суднам входити до портів інших країн.

Відмова Росії виконувати рішення Міжнародного трибуналу ООН є безпрецедентною і ніхто не знає, які це матиме наслідки, розповів адвокат українських полонених моряків Ілля Новіков в ефірі "Громадського". А все тому, що суд є достатньо новим і раніше його рішення завжди виконували.

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"Жодна країна раніше не наважувалась порушувати рішення суду і для РФ це не дуже добрі обставини. Цей суд – відносно молодий орган, тому як і сам суд, так і країни, які зацікавлені в реалізації морського права, можуть вирішити, що це дуже вдалий випадок для того, щоб дати урок іншим. Тим, хто в майбутньому спробує ухилитися від такого рішення", – пояснив адвокат.

За його словами, якщо позиція РФ щодо звільнення українців буде такою категоричною, на неї можуть накласти абсолютно будь-які санкції.

Російським кораблям можуть заборонити вхід до портів будь-яких країн, або прохід через протоки. Можуть накласти обмеження на постачання для військових цілей, або в цілому торгівлі з РФ. Ці санкції навіть необов'язково можуть бути пов'язані з морською сферою,

– наголосив Новіков.

Що відомо про рішення трибуналу ООН і як реагує Росія?

25 травня Міжнародний трибунал ООН ухвалив, що Росія повинна звільнити 24 полонених українських моряків та повернути 3 кораблі, захоплені в районі Керченської протоки в листопаді 2018 року. Однак Росія тоді виконувати вимоги відмовилась. 25 червня спливав термін, коли Москва могла виконати цей наказ і відпустити українців.

У відповідь на це рішення, Кремль заявив, що нічого виконувати не збирається. За словами речника Путіна Дмитра Пєскова, "повноваження цього суду просто не поширюються на цю ситуацію".

Водночас, посол України в Німеччині Андрій Мельник заявляв, якщо Росія не виконає рішення Міжнародного трибуналу ООН про звільнення українських полонених моряків та кораблів, Україна вимагатиме введення "гамбурзьких санкцій" проти країни-агресора.

Як українські моряки потрапили в полон до Росії?25 листопада 2018 року російські прикордонники протаранили буксир українських військових в Азовському морі, коли ті планово прямували до порту Маріуполя. Згодом росіяни обстріляли українські кораблі та поранили 3 моряків. Після цього російські прикордонники захопили 2 українські катери "Нікополь" і "Бердянськ", а також – буксир "Яни Капу". У полон потрапили 24 українці.



"Суд" у Криму заарештував всіх затриманих українських військових за обвинуваченням у "незаконному перетині кордону". Станом на середину червня 2019 року полонених моряків утримують в СІЗО у Москві.



24 січня 2019 року Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію з вимогою до Росії поводитися з захопленими у районі Керченської протоки українськими військовими моряками відповідно до Женевської конвенції про військовополонених.