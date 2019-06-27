Рішення ухвалили давно, – Зеленський про повернення Росії до ПАРЄ

Рішення про повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи було прийнято вже давно.

Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві сказав, що питання повернення Росії до ПАРЄ він обговорював під час кожної зустрічей у Брюсселі, Парижі та Берліні.

Як політики реагують на рішення ПАРЄ – читайте за посиланням

"На кожній зустрічі я підіймав питання повернення Росії до ПАРЄ. І повірте мені, кожна з цих людей, з якою я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ – це майданчик для перемовин", – заявив глава держави.

Тобто це рішення було (прийняте, –24 канал) вже давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання. Вони знали відповідь всі на сто відсотків",

– сказав президент України.

Окрім цього, Зеленський під час свого виступу звернувся до українських депутатів.

Я робив все, що я можу, але все це постфактум. Тому, якщо наші шановні депутати звертаються до мене з питанням, що я зробив до цього, то я можу до них звернутись – що вони до цього зробили, щоб цього не сталося?,

– наголосив політик.

Чому Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, та увесь час ці спроби вчасно блокували.



Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.



Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.



