Рішення ухвалили давно, – Зеленський про повернення Росії до ПАРЄ
Рішення про повернення Російської Федерації до Парламентської асамблеї Ради Європи було прийнято вже давно.
Президент України Володимир Зеленський на брифінгу в Києві сказав, що питання повернення Росії до ПАРЄ він обговорював під час кожної зустрічей у Брюсселі, Парижі та Берліні.
Як політики реагують на рішення ПАРЄ – читайте за посиланням
"На кожній зустрічі я підіймав питання повернення Росії до ПАРЄ. І повірте мені, кожна з цих людей, з якою я зустрічався, говорили мені: "Володимире, зрозумійте, така ситуація, ПАРЄ – це майданчик для перемовин", – заявив глава держави.
Тобто це рішення було (прийняте, –24 канал) вже давно у кожної людини, з якою я обговорював це питання. Вони знали відповідь всі на сто відсотків",
– сказав президент України.
Окрім цього, Зеленський під час свого виступу звернувся до українських депутатів.
Я робив все, що я можу, але все це постфактум. Тому, якщо наші шановні депутати звертаються до мене з питанням, що я зробив до цього, то я можу до них звернутись – що вони до цього зробили, щоб цього не сталося?,
– наголосив політик.
Чому Росію повернули у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, та увесь час ці спроби вчасно блокували.
Проте в ніч на 25 червня Європа прийняла рішення на користь РФ. Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За ухвалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.
Українська делегація одразу покинула залу засідань та звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Тим часом, Росія вже встигла повернутися до ПАРЄ та заявити, що не буде миритися із жодними обмеженнями.