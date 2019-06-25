Росія вже погрожує ПАРЄ і ставить ультиматуми
Росія ще не встигла повернутись до ПАРЄ завдяки проросійському рішенню Асамблеї, як ставить країнам-членам свої умови. Росіяни кажуть, що не будуть миритись із жодними обмеженнями.
Так, члени делегації Росії заявляють, що покинуть сесію ПАРЄ, якщо до них застосують хоча б маленькі санкції, пише "Інтерфакс".
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Глава делегації Петро Толстой стверджує, що у такому разі представники Росії просто "встануть і підуть".
Зазначимо, тепер ПАРЄ не може позбавити російську делегацію права голосувати, виступати в ПАРЄ і бути представленою в органах асамблеї. Це і є так звані "великі санкції".
Однак Асамблея досі може запровадити низку обмежень щодо росіян – це і є "малі санкції". Які права членів російської делегації поки може обмежити ПАРЄ:
- висувати проекти резолюцій;
- скеровувати депутатські запити;
- брати участь в моніторингових місіях;
- бути призначеними доповідачами та спостерігачами за виборами;
- представляти ПАРЄ і РЄ в інших організаціях.
Як Росію повернули у ПАРЄ?
Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися. Перед тим депутати проігнорували понад 200 правок від української делегації.
Резолюцію підтримали повністю або більшістю:
- Франція (за – усі 16 делегатів);
- Іспанія (5 за);
- Італія (12 за, 1 утримався);
- Норвегія (5 за);
- Австрія (5 за);
- Словаччина (3 за, 1 проти);
- Португалія (3 за, 1 проти);
- Сербія (5 за);
- Туреччина (10 за);
- Азербайжан (6 за).
Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:
- Швейцарія (4 за, 1 проти);
- Німеччина (11 за, 2 проти);
- Молдова (2 за, 1 проти);
- Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);
- Вірменія (3 за, 1 проти);
- Нідерланди (5 за, 2 проти).
Повним складом "проти" голосували:
- Україна (10 проти);
- Грузія (5 проти).
Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:
- Польщі (9 проти, 1 за);
- Литви (4 проти);
- Латвії (3 проти);
- Естонії (3 проти);
- Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);
- Швеції (4 проти, 1 за).
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Чи залишиться Україна у ПАРЄ?Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Окрім того, звернулась вона також і до президента і МЗС, аби визначити подальшу участь України в органах Ради Європи.
Українська делегація разом із представниками інших країн оскаржила повноваження Росії та заблокувала автоматичне призначення Леоніда Слуцького на посаду віце-прем’єра Асамблеї. На цих слуханнях у справі повноважень Росії українці будуть присутні – вони відбудуться 27 червня. До цього у залу засідань делегація України не повернеться.