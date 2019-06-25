Росія вже погрожує ПАРЄ і ставить ультиматуми

Росія ще не встигла повернутись до ПАРЄ завдяки проросійському рішенню Асамблеї, як ставить країнам-членам свої умови. Росіяни кажуть, що не будуть миритись із жодними обмеженнями.

Так, члени делегації Росії заявляють, що покинуть сесію ПАРЄ, якщо до них застосують хоча б маленькі санкції, пише "Інтерфакс".

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Глава делегації Петро Толстой стверджує, що у такому разі представники Росії просто "встануть і підуть".

Зазначимо, тепер ПАРЄ не може позбавити російську делегацію права голосувати, виступати в ПАРЄ і бути представленою в органах асамблеї. Це і є так звані "великі санкції".

Однак Асамблея досі може запровадити низку обмежень щодо росіян – це і є "малі санкції". Які права членів російської делегації поки може обмежити ПАРЄ:

висувати проекти резолюцій;

скеровувати депутатські запити;

брати участь в моніторингових місіях;

бути призначеними доповідачами та спостерігачами за виборами;

представляти ПАРЄ і РЄ в інших організаціях.

Як Росію повернули у ПАРЄ?

Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися. Перед тим депутати проігнорували понад 200 правок від української делегації.

Резолюцію підтримали повністю або більшістю:

Франція (за – усі 16 делегатів);

Іспанія (5 за);

Італія (12 за, 1 утримався);

Норвегія (5 за);

Австрія (5 за);

Словаччина (3 за, 1 проти);

Португалія (3 за, 1 проти);

Сербія (5 за);

Туреччина (10 за);

Азербайжан (6 за).

Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

Швейцарія (4 за, 1 проти);

Німеччина (11 за, 2 проти);

Молдова (2 за, 1 проти);

Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);

Вірменія (3 за, 1 проти);

Нідерланди (5 за, 2 проти).

Повним складом "проти" голосували:

Україна (10 проти);

Грузія (5 проти).

​Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

Польщі (9 проти, 1 за);

Литви (4 проти);

Латвії (3 проти);

Естонії (3 проти);

Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);

Швеції (4 проти, 1 за).

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Чи залишиться Україна у ПАРЄ?Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Окрім того, звернулась вона також і до президента і МЗС, аби визначити подальшу участь України в органах Ради Європи.



Українська делегація разом із представниками інших країн оскаржила повноваження Росії та заблокувала автоматичне призначення Леоніда Слуцького на посаду віце-прем’єра Асамблеї. На цих слуханнях у справі повноважень Росії українці будуть присутні – вони відбудуться 27 червня. До цього у залу засідань делегація України не повернеться.