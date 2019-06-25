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      ПАРЄ ДМИТРО ФІРТАШ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019

      Росія вже погрожує ПАРЄ і ставить ультиматуми

      1910 Читать новость на русском
      Делегація Росії покине сесію ПАРЄ, якщо до неї застосують хоча б маленьке обмеження
      Делегація Росії покине сесію ПАРЄ, якщо до неї застосують хоча б маленьке обмеження / Держдума Росії

      Росія ще не встигла повернутись до ПАРЄ завдяки проросійському рішенню Асамблеї, як ставить країнам-членам свої умови. Росіяни кажуть, що не будуть миритись із жодними обмеженнями.

      Так, члени делегації Росії заявляють, що покинуть сесію ПАРЄ, якщо до них застосують хоча б маленькі санкції, пише "Інтерфакс".

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      Глава делегації Петро Толстой стверджує, що у такому разі представники Росії просто "встануть і підуть".

      Зазначимо, тепер ПАРЄ не може позбавити російську делегацію права голосувати, виступати в ПАРЄ і бути представленою в органах асамблеї. Це і є так звані "великі санкції".

      Однак Асамблея досі може запровадити низку обмежень щодо росіян – це і є "малі санкції". Які права членів російської делегації поки може обмежити ПАРЄ: 

      • висувати проекти резолюцій;
      • скеровувати депутатські запити;
      • брати участь в моніторингових місіях;
      • бути призначеними доповідачами та спостерігачами за виборами;
      • представляти ПАРЄ і РЄ в інших організаціях.

      Як Росію повернули у ПАРЄ? 

      Резолюцію про зміну санкційного механізму та повернення до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу підтримали 118 євродепутатів. Ще 62 проголосували проти, 10 утрималися. Перед тим депутати проігнорували понад 200 правок від української делегації. 

      Резолюцію підтримали повністю або більшістю:

      • Франція (за – усі 16 делегатів);
      • Іспанія (5 за);
      • Італія (12 за, 1 утримався);
      • Норвегія (5 за);
      • Австрія (5 за);
      • Словаччина (3 за, 1 проти);
      • Португалія (3 за, 1 проти);
      • Сербія (5 за);
      • Туреччина (10 за);
      • Азербайжан (6 за).

      Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

      • Швейцарія (4 за, 1 проти);
      • Німеччина (11 за, 2 проти);
      • Молдова (2 за, 1 проти);
      • Чехія (2 за, 1 проти, 1 утримався);
      • Вірменія (3 за, 1 проти);
      • Нідерланди (5 за, 2 проти).

      Повним складом "проти" голосували:

      • Україна (10 проти);
      • Грузія (5 проти).

      ​Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

      • Польщі (9 проти, 1 за);
      • Литви (4 проти);
      • Латвії (3 проти);
      • Естонії (3 проти);
      • Великобританії (8 проти, 2 за, 3 утрималися);
      • Швеції (4 проти, 1 за).

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      Чи залишиться Україна у ПАРЄ?Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. Окрім того, звернулась вона також і до президента і МЗС, аби визначити подальшу участь України в органах Ради Європи.

      Українська делегація разом із представниками інших країн оскаржила повноваження Росії та заблокувала автоматичне призначення Леоніда Слуцького на посаду віце-прем’єра Асамблеї. На цих слуханнях у справі повноважень Росії українці будуть присутні – вони відбудуться 27 червня. До цього у залу засідань делегація України не повернеться.

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      Теги: Новини України Новини політики Новини Росії ПАРЄ Україна – Росія Санкції
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