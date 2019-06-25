Що для України означає вихід з ПАРЄ: думка міжнародника

Призупинення роботи української делегації в ПАРЄ через повернення туди Росії – неправильна позиція. Це показує слабкість української дипломатії. Треба робити висновки із ситуації.

Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

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Україна замість продовження свідчення про злочини Росії при кожній нагоді в ПАРЄ, пошуку збільшення своїх прихильників, образившись, іде. Це ламає всю логіку наших дій. Ми йдемо на Захід, декларуємо визнання міжнародного права. Апелюємо до міжнародних організацій. Коли рішення ухвалене не на нашу користь, грюкаємо дверима. Скажуть, що Україна веде себе інфантильно. Краще домовлятися з Путіним. Він послідовний,

– наголошує Геннадій Друзенко.

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За його словами, якби в України була сильна армія, як в Ізраїлі, і військова допомога США, то можна було б грюкати дверима. І говорити: не хочете по-доброму, буде по-поганому. Але в нас інша позиція. Тому в боротьбі з російським агресором треба використовувати всі можливості. При цьому, додає експерт, в ПАРЄ, на відміну від Росії, не надто помітять вихід України.

Треба робити висновки. Позиція – санкції – головний засіб боротьби з російської агресією, провалилася. Санкції можуть працювати тільки в комплексі. Захід правий: санкції не подіяли. Росія не віддала жодного захопленого квадратного метра. Не відпустила політв’язнів. На жаль, ця логіка ПАРЄ може перейти і на економічні санкції,

– зауважує Друзенко.

Що сталося в Парламентській Асамблеї Ради Європи? 25 квітня ПАРЄ ухвалила вигідну Москві резолюцію, що означає повернення російської делегації. Росія втратила право голосу у ПАРЄ в 2014 році. Через війну на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте досі ці спроби блокували.



Українці разом із представниками Грузії та Британії оскаржили повноваження делегації РФ. Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї.