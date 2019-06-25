13:41
25 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Ображені почуття Путіна. Підвищена безпека через грузинське вино в Росії
      Вєсті Кремля
      22:18, 24 червня
      Вєсті. UA: Цікавий спосіб відновлення Донбасу Коломойським. Український Амстердам Саакашвілі
      Вєсті.UA
      19:48, 24 червня
      Найдорожча земля в Україні: кому роздають ділянки в Пущі-Водиці
      ЦРУ
      09:00, 21 червня
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати Все: Збір вторсировини по-радянськи
      Згадати все
      19:10, 22 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЄ ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 АНТИРОСІЙСЬКІ ПРОТЕСТИ У ГРУЗІЇ

      Що для України означає вихід з ПАРЄ: думка міжнародника

      432 Читать новость на русском
      Делегація України виходить з ПАРЄ в знак протесту
      Делегація України виходить з ПАРЄ в знак протесту / Фото Facebook

      Призупинення роботи української делегації в ПАРЄ через повернення туди Росії – неправильна позиція. Це показує слабкість української дипломатії. Треба робити висновки із ситуації.

      Таку думку 24 каналу висловив правник-міжнародник Геннадій Друзенко.

      Читайте також: "Ворота пекла прочинились": як українські політики реагують на повернення Росії до ПАРЄ

      Україна замість продовження свідчення про злочини Росії при кожній нагоді в ПАРЄ, пошуку збільшення своїх прихильників, образившись, іде. Це ламає всю логіку наших дій. Ми йдемо на Захід, декларуємо визнання міжнародного права. Апелюємо до міжнародних організацій. Коли рішення ухвалене не на нашу користь, грюкаємо дверима. Скажуть, що Україна веде себе інфантильно. Краще домовлятися з Путіним. Він послідовний,
      – наголошує Геннадій Друзенко.

      Читайте також: Сироїд про ухвалу ПАРЄ: Європейські політики прийняли мету Росії – війна

      За його словами, якби в України була сильна армія, як в Ізраїлі, і військова допомога США, то можна було б грюкати дверима. І говорити: не хочете по-доброму, буде по-поганому. Але в нас інша позиція. Тому в боротьбі з російським агресором треба використовувати всі можливості. При цьому, додає експерт, в ПАРЄ, на відміну від Росії, не надто помітять вихід України.

      Треба робити висновки. Позиція – санкції – головний засіб боротьби з російської агресією, провалилася. Санкції можуть працювати тільки в комплексі. Захід правий: санкції не подіяли. Росія не віддала жодного захопленого квадратного метра. Не відпустила політв’язнів. На жаль, ця логіка ПАРЄ може перейти і на економічні санкції,
      – зауважує Друзенко.

      Що сталося в Парламентській Асамблеї Ради Європи? 25 квітня ПАРЄ ухвалила вигідну Москві резолюцію, що означає повернення російської делегації. Росія втратила право голосу у ПАРЄ в 2014 році. Через війну на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте досі ці спроби блокували.

      Українці разом із представниками Грузії та Британії оскаржили повноваження делегації РФ. Українська делегація у ПАРЄ звернулась до Верховної Ради України із закликом терміново розглянути питання зупинення участі України в роботі Асамблеї. 

      blog_ava
      За Россию и свободу до конца: випускники академії Нацгвардії розважалися під пісні РФ – відео
      сьогодні
      8333
      Автор: Інна Жолобович
      Теги: Новини України ПАРЄ Україна – Росія Новини політики Війна на Донбасі Анексія Криму Санкції
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      сьогодні , 13:30 Перші кроки Зеленського у боротьбі з корупцією: оцінка експертів
      Віталій Шабунін 172
      Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      сьогодні , 12:31 Вибори до Верховної Ради: які партії проходять до парламенту
      25391
      Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      24 червня , 11:00 Сонце, море та гроші: як заробляти на нерухомості в Грузії
      Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      сьогодні , 12:30 Кум Путіна скуповує українські медіа: який наступний
      Сергій Лещенко 743
      Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      сьогодні , 12:00 Мало общего с "электоральной революцией", или Как правильно проголосовать на парламентских
      81
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук