Що таке ПАРЄ та до того тут Росія та Україна

Парламентська асамблея Ради Європи (ПАРЄ) прийняла рішення щодо повернення Російської Федерації в асамблею без обмежень права голосу. Усі правки України стосовно цієї резолюції – відхилено. Україна вважає цей вчинок обурливим та планує вийти з Ради Європи.

Що таке ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи – це консультаційний орган, який складається з парламентарів усіх держав-членів Ради Європи. Представники ПАРЄ складають доповіді про діяльність європейських країн, політиків, громадських організацій, а також приймають резолюції (рішення) для вирішення тих чи інших проблем. Асамблея є одним із найголовніших статутних органів Ради Європи, голова якої змінюється щорічно.

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Мета ПАРЄ – захищати демократію та права людини, а також вирішувати проблеми дискримінації, ксенофобії, екологічні загрози тощо.

ПАРЄ і Україна

Україна намагалася потрапити до Ради Європи (і, відповідно, до ПАРЄ) впродовж трьох років, починаючи з липня 1992 року. Задля вступу України в Раду Європи було здійснено багато правок до українського законодавства. Україна стала офіційним учасником ПАРЄ восени 1995 року, 9 листопада відбулась урочиста церемонія України до Ради Європи.

ПАРЄ і Росія

Російська Федерація вступила до ПАРЄ у 1996 році – на рік пізніше України. Щоправда, через свою зовнішню політику Росія неодноразово потрапляла в епіцентр обговорень в цій організації.

28 лютого 2009-го року ПАРЄ прийняла резолюцію, у якій засуджували російсько-грузинську війну та позитивне рішення Росії стосовно "незалежності" Абхазії та Південній Осетії.

29 вересня 2009 року ПАРЄ знову конфліктує з Росією через те, що вона відмовляється допустити в південну Осетію та Абхазію спостерігачів ЄС.

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2 жовтня 2012 року ПАРЄ прийняла резолюцію про продовження процедури моніторингу ситуації в Росії. У ній наголошується, що в Росії не скасовано смертну кару, не розслідувані випадки порушень прав людини на Північному Кавказі, а російські війська досі не виведені з Придністров'я, Південної Осетії та Абхазії.

9 квітня 2014 року ПАРЄ прийняла рішення, у якому засудила вчинок Росії стосовно анексії Криму, а також розкритикувала дії на Сході України. ПАРЄ визнала анексію Криму та дії на Донбасі неконституційним рішенням та вимагала від Росії негайного виведення військ з території України та Кримського півострова. Дії Російської Федерації були визнані, як агресія. Через ігнорування Росією резолюцій вона була позбавлена права делегацій, працювати в керівних органах асамблеї, а також брати участь в місіях спостерігачів ПАРЄ до кінця року.

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У січні 2015 року, а саме після того, як Надію Савченко обрали депутатом ПАРЄ від України, від Росії вимагали негайного звільнення Савченко, яка на той час перебувала у російській в'язниці. Проігнорувавши прохання асамблеї та лишивши Надію Савченко за ґратами, права голосу Росії не повернули (навіть після того, як Савченко було звільнено), а Росія припинила свою участь в ПАРЄ до кінця року.

24 січня 2019 року ПАРЄ прийняла чергову резолюцію, у якій закликала відпустити незаконно захоплених моряків у Азовському морі. Росія вкотре проігнорувала рішення асамблеї, внаслідок чого її дії були засуджені та вкотре названі агресією. Однак 25 червня 2019 року російську делегацію було відновлено у правах.