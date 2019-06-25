Зеленський прокоментував рішення ПАРЄ про повернення Росії

Президент України Володимир Зеленський розчарований рішенням ПАРЄ затвердити без обмежень повноваження делегації Російської Федерації.

Президент зазначив, що минулого тижня він особисто обговорював це питання з президентом Франції та з Федеральним канцлером Німеччини. Однак європейські партнери "нас не почули та вчинили інакше".

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Зеленський подякував українській парламентській делегації та дружнім національним делегаціям, які мужньо боролися до кінця.

Президент України зазначив, що головним аргументом за повернення стали необхідність захисту прав людини та громадянина як найвищих демократичних цінностей.

Маю надію, що у питанні захисту демократичних цінностей ні в кого не було думок про цінності матеріальні,

– додав він.

Зеленський наголосив, що дуже хоче побачити як прихильники повернення російської делегації в Асамблею відстоюватимуть та вимагатимуть іншого повернення – повернення полонених українських моряків.

Саме сьогодні, 25 червня, спливає термін виконання відповідного наказу Міжнародного трибуналу з морського права. З нетерпінням чекаємо, як задекларовані тези щодо верховенства права будуть втілені у реальне життя,

– підсумував президент.

Як політики реагують на рішення ПАРЄ – читайте за посиланням.

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За увалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались. Хто як голосував – читайте за посиланням.

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Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. Потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу. На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.