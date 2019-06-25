Які країни проголосували "за" повернення Росії в ПАРЄ

Парламентська асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію, яка передбачає зміну санкційного режиму та повернення Росії до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу. За увалу резолюції проголосували 118 депутатів, 62 – проголосували проти, 10 – утримались.

Відповідно до результатів голосування, які оприлюднено на сайті асамблеї, резолюцію у повному складі підтримали:

Франція;

Іспанія;

Італія;

Норвегія;

Австрія;

Словаччина;

Португалія;

Сербія;

Туреччина;

Азербайжан.

Після голосування українська делегація допустила призупинення свого членства в ПАРЄ

Частково резолюцію про повернення РФ до ПАРЄ підтримали:

Швейцарія;

Німеччина;

Молдова;

Чехія;

Вірменія;

Нідерланди.

Повним складом "проти" голосували:

Україна;

Грузія.

​Переважна більшість делегатів віддали свої голоси проти резолюції від:

Польщі;

Литви;

Латвії;

Естонії;

Великобританії ;

Швеції.

Перша віце-спікерка ВР та членкиня української делегації Ірина Геращенко розкритикувала позицію Нідерландів.

"А знаєте, хто найбільше мене вразив сьогодні? Голландські депутати. Днями міжнародна слідча група оприлюднила результати трагедії МН 17. Встановила причетність росіян до вбивства 280 людей. Сьогодні голландські депутати проголосували за повернення Росії в ПАРЄ. Впевнена чомусь, що вони ніколи не зустрічалися з родинами жертв, не були на похоронах останків", – написала вона у Facebook.

Парламентська асамблея Ради Європи у ніч на вівторок прийняла резолюцію, яка передбачає зміну санкційного механізму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.

Парламентська асамблея Ради Європи – міжнародний європейський консультаційний орган, що складається з парламентарів усіх держав-членів. Серед важливих повноважень Асамблеї – вибори Генерального секретаря РЄ та його заступника, суддів Європейського суду з прав людини, ухвалення висновків щодо кандидатур нових держав-членів, моніторинг виконання ними зобов'язань, взятих при вступі.

Чому Росія втратила право голосу у ПАРЄ?У 2014 році через події на Сході України та анексію Криму країну-агресора позбавили права голосу. У відповідь Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески. До речі, потужне російське лобі вже неодноразово намагалось повернути РФ до складу ПАРЄ, проте увесь час ці спроби вчасно блокували.



16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ. Цього намагається недопустити Україна. Глава МЗС Клімкін заявив, що Україна вийде з Ради Європи, якщо Росії повернуть право голосу.



На такі радикальні кроки наша країна може наважитись, адже якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.