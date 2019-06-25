Повернення Росії в ПАРЄ: українська делегація допускає призупинення свого членства в асамблеї

Після повернення повноважень делегації Російської Федерації в ПАРЄ українська делегація може призупинити свою участь в цій організації.

Про те, що такий розвиток події може мати місце повідомила виконуюча обов'язки голови комітету Верховної Ради України з питань євроінтеграції Марія Іонова, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

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Делегація збереться і буде вирішувати. В принципі ми не бачимо себе в одному залі з росіянами. Ми просто припинимо участь України в літній сесії... І взагалі я не знаю, чи можна буде туди повертатися, якщо чесно,

– сказала Іонова.

Вона також повідомила, що українська делегація, протестуватиме під час процедури повернення повноважень членів російської делегації у вівторок.

"Ми встанемо і будемо протестувати. І коли вони залишаться в залі, ми покинемо його. Нехай вони голосують за Генерального секретаря без України", – зазначила Іонова.

Про те, що українська делегація відстоюватиме режим збереження санкцій проти Росії раніше писав і член української делегації у ПАРЄ, народний депутат Володимир Ар'єв у своєму Facebook.

Іонова наголосила, що шість з 11 депутатів з делегації РФ перебувають під світовими санкціями, оскільки вони голосували за введення військ в Україну.

Вона зазначила, що таким чином члени асамблеї фактично здійснюють самогубство, адже це початок руйнування самої організації.

Вона також наголосила, що німці і французи "сьогодні і останнім часом не приховували свою проросійську політику".

Парламентська асамблея Ради Європи у ніч на вівторок прийняла резолюцію, яка передбачає зміну санкційного механізму та повернення РФ до роботи у ПАРЄ без обмежень права голосу.