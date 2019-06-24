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      Що змінить повернення РФ до ПАРЄ

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      Що змінить повернення РФ до ПАРЄ
      Що змінить повернення РФ до ПАРЄ / fakty.com.ua

      Відновлення прав Російської Федерації в ПАРЄ послабить Раду Європи та підірве прозорість правил в організації.

      Речниця МЗС Катерина Зеленко вважає, що зняття заборони щодо Росії в ПАРЄ – явно не та політика, яка могла б зупинити російську агресію.

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      "Навпаки, вона послабить поважну інституцію, підірвавши справедливість і прозорість правил в Раді Європи", – написала Зеленко.

      Що зараз відбувається у ПАРЄ?

      Парламентська асамблея Ради Європи відхилила понад 200 українських правок у резолюцію щодо повернення делегації Росії. Водночас у депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи досі нема тексту рішення із поправками, за яке вони мають голосувати цієї ночі. Детальніше – читайте за посиланням.

      Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?

      У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

      Як вона може повернутися в організацію?

      Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

      Зазначимо, Борислав Береза заявив, що покине членство в українській делегації ПАРЄ, якщо в організацію повернуть Росію. А міністр закордонних справ Павло Клімкін взагалі сказав, що Україна після такого може покинути організацію.

      Треба знати: У чому ще одна прихована небезпека повернення Росії в ПАРЄ

      blog_ava
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      24 червня
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      Теги: Новини політики ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія Новини України Євросоюз Санкції
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