Що змінить повернення РФ до ПАРЄ

Відновлення прав Російської Федерації в ПАРЄ послабить Раду Європи та підірве прозорість правил в організації.

Речниця МЗС Катерина Зеленко вважає, що зняття заборони щодо Росії в ПАРЄ – явно не та політика, яка могла б зупинити російську агресію.

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"Навпаки, вона послабить поважну інституцію, підірвавши справедливість і прозорість правил в Раді Європи", – написала Зеленко.

Lifting #Russia’s ban in #PACE is obviously not the right policy silver bullet that could #StopRussianAggression. Conversely, it would weaken this reputable organization, subverting the fairness and transparency of rules in @coe #SaveCouncilEurope pic.twitter.com/9AO4J10Uf1 — Kateryna Zelenko (@KaterynaZelenko) 24 июня 2019 г.

Що зараз відбувається у ПАРЄ?

Парламентська асамблея Ради Європи відхилила понад 200 українських правок у резолюцію щодо повернення делегації Росії. Водночас у депутатів Парламентської асамблеї Ради Європи досі нема тексту рішення із поправками, за яке вони мають голосувати цієї ночі. Детальніше – читайте за посиланням.

Чому Росії зараз немає в ПАРЄ?

У 2014 році російську делегацію позбавили права голосу в Парламентській асамблеї Ради Європи через агресію проти України й анексію Криму. У відповідь Росія припинила свою участь у роботі міжнародної організації й не платить внески. У ПАРЄ потужне проросійське лобі неодноразово робило спроби повернути російську делегацію, але їх вдавалося вчасно заблокувати.

Як вона може повернутися в організацію?

Але: 16 травня у Раді міністрів підтримали документ, який відкриває шлях для повернення Росії, а 17 травня його остаточно затвердили. На думку українського міністра закордонних справ Павла Клімкіна, якщо з Росії знімуть санкції, то це фактично означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля стосовно України, а мінські угоди втратять сенс.

Зазначимо, Борислав Береза заявив, що покине членство в українській делегації ПАРЄ, якщо в організацію повернуть Росію. А міністр закордонних справ Павло Клімкін взагалі сказав, що Україна після такого може покинути організацію.

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