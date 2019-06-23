У чому ще одна прихована небезпека повернення Росії в ПАРЄ

За вигідну для російської делегації резолюцію голосуватимуть 24 червня на сесії ПАРЄ. Однак небезпека тут не лише у поверненні Росії – це дозволить деяким депутатам обійти санкції ЄС.

Так, 4 із 18 членів російської делегації підпадають під персональні санкції ЄС через агресію Росії до України, про це написав литовський депутат Емануеліс Зінгеріс на своїй сторінці у Facebook.

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Мова де про Ігоря Лебедєва, Леоніда Калашникова, Світлану Сергеєву та Леоніда Слуцького. Тепер вони можуть оминути заборону в’їзду до ЄС, оскільки вона не стосується міжнародних організацій.

Очевидно, що Росія намагається використовувати ПАРЄ, щоб обійти ці персональні санкції ЄС,

– написав Зінгеріс.

Він також нагадав, що Росія не виконала жодної резолюції ПАРЄ щодо ситуації в Україні, не дотримується мінських угод і продовжує агресію.

Зінгеріс наголосив, що захоплених у Керченській протоці українських моряків продовжують утримувати у в'язниці. У Донецьку і Луганську відбувається незаконна "паспортизація", де російські паспорти видаються жителям Східної України за спрощеною процедурою.

"Тому дуже важливо, щоб члени ПАРЄ залишалися принциповими і не підтримували резолюцію, яка дозволила б російській делегації повернутися до ПАРЄ.", – додав депутат.

За його словами, інший розвиток подій підірве авторитет цієї організації та стане додатковим аргументом для того, щоб Росія прагнула скасувати санкції ЄС

Чому Росія може повернутися в ПАРЄ і як реагує Україна?Росія та її прихильники у Європі неодноразово намагалося повернути її до складу ПАРЄ, проте ці спроби вчасно блокували. Утім, у травні 2019 регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.



Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня 2019 року. Позиція ж українських дипломатів незмінна: повернення російської делегації до ПАРЄ безпідставне, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.



Якщо Росію все ж повернуть до ПАРЄ, то Україна перегляне своє ставлення до цієї організації. Бо, якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.