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      Меркель назвали умови для повернення Росії у ПАРЄ

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      Меркель хоче повернути РФ у ПАРЄ, але для цього є умови
      Меркель хоче повернути РФ у ПАРЄ, але для цього є умови / president.gov.ua

      Канцлерка Німеччини Ангела Меркель підтримує повернення Росії в Парламентську Асамблею Ради Європи, але це не має відбуватися за будь-яку ціну. Навпаки – для цього Москва має виконати певні умови.

      Меркель у Берліні на спільній прес-конференції з Президентом України Володимиром Зеленським зауважила, що були різні думки і докладались зусилля щодо повернення РФ до ПАРЄ.

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      Що стосується повернення Росії, тут потрібно звернути увагу на дві речі: з одного боку, ми спостерігаємо за протизаконними діями Росії, особливо в тому, що стосується України. Це проблема, яку не можна залишити поза увагою міжнародного співтовариства. З іншого, ми знаємо, що без діалогу і контактів не зможемо вирішити проблеми,
      – сказала канцлер.

      Тому, за словами Меркель, не можна повертати російську делегацію в ПАРЄ будь-якою ціною. Проте, Німеччина докладає зусилля, аби РФ знову повернулася до робити в Асамблеї і розраховує, що найближчим часом буде мати успіх в цьому.

      Водночас, укаїнський президент Володимир Зеленський раніше у Парижі підкреслив, що ПАРЄ немає підстав для того, щоб повертати російську делегацію, адже Москва поки що не виконала нічого з того, що повинна була виконати.

      Як Росія може повернутися в ПАРЄ і як реагує Україна?Росія та її прихильники у Європі неодноразово намагалося повернути її до складу ПАРЄ, проте ці спроби вчасно блокували. Утім, у травні 2019 регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

      Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня 2019 року. Позиція ж українських дипломатів незмінна: повернення російської делегації до ПАРЄ безпідставне, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації. 

      Якщо Росію все ж повернуть до ПАРЄ, то Україна перегляне своє ставлення до цієї організації. Бо, якщо з Росії знімуть санкції, то це означатиме нормалізацію протиправних дій Кремля, а мінські угоди фактично втратять свій сенс.

      blog_ava
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      Теги: Новини Росії Новини України Новини політики ПАРЄ Україна – Росія Ангела Меркель
      Джерело: 24 канал
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