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      Зеленський: Для повернення Росії до ПАРЄ немає підстав

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      Макрон та Зеленський обговорили повернення Росії до ПАРЄ
      Макрон та Зеленський обговорили повернення Росії до ПАРЄ / Getty Images

      У Парламентської асамблеї Ради Європи немає підстав для того, щоб повертати російську делегацію – вважає Президент України Володимир Зеленський.

      Про це глава української держави заявив 17 червня у Парижі на спільній прес-конференції із президентом Франції Еммануелем Макроном.

      Зверніть увагу, Зеленський також заявив, що Європа не буде в безпеці, поки Росія вдає, що міжнародних норм не існує

      Зеленський повідомив, що розмовляв про ПАРЄ та Росію з паном Макроном. І зазначив, що, на його думку, Росія поки що не виконала нічого з того, що повинна була виконати.

      На мою думку, ми не можемо говорити про зняття санкцій, поки Україна не повернула повністю наш суверенітет. І санкції захищають суверенітет України. Для повернення Росії до ПАРЄ немає підстав,
      – сказав Зеленський.

      Росію як країну-агресора позбавили права голосу у ПАРЄ ще в 2014 році через події на Сході України та анексію Криму. У відповідь на це Росія припинила свою участь в організації та не платить відповідні внески.

      Як Росія може повернутися в ПАРЄ? Потужне російське лобі неодноразово намагалося повернути РФ до складу ПАРЄ, проте ці спроби вчасно блокували. Утім, у травні 2019 регламентний комітет ПАРЄ схвалив резолюцію, яка може змінити правила організації щодо запровадження санкцій стосовно делегацій. Цей крок може призвести до повернення російської делегації у ПАРЄ.

      Асамблея розгляне затверджений комітетом проект резолюції наприкінці червня 2019 року. Позиція ж українських дипломатів незмінна: повернення російської делегації до ПАРЄ безпідставне, оскільки Росія повністю нехтує вимогами організації.

      На прес-конференції після зустрічі президенти Франції та України Макрон та Зеленський наголосили, що питання звільнення українських моряків є надзвичайно важливим.

      blog_ava
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      сьогодні
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      Теги: Володимир Зеленський Еммануель Макрон Новини Франції Новини України Новини політики Санкції ПАРЄ Новини Росії Україна – Росія
      Джерело: 24 канал
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