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      Зеленський і Макрон обговорили захоплення Росією українських моряків

      289 Читать новость на русском
      Володимир Зеленський
      Володимир Зеленський / ua.news

      Президент України Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Після неї на прес-конференції обидва президенти наголосили, що питання звільнення українських моряк є надзвичайно важливим.

      Макрон сказав, що весь час пам'ятає про українських моряків, що перебувають у полоні. Він запевнив, що зробить все можливе, аби хлопці чимшвидше повернулися в Україну.

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      Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону, що той не забуває про полонених моряків та переймається їхньою долею. 

      Усі вони (24 українські моряки, – 24 канал) мають бути якнайшвидше звільнені. А Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути полонених моряків. І я в це дуже вірю,
      – наголосив Зеленський.

      Крім того, гарант подякував Франції та її президенту за тверду та послідовну позицію щодо засудження дій Росії у Керченській протоці та Азовському морі. Він підкреслив, що Україна і надалі співпрацюватиме з НАТО, аби підтримувати та гарантувати безпеку у Чорному та Азовському морях. 

      Що трапилося в Азовському морі?25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Однак російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.

      При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Усіх українців, що були на кораблях, захопили в полон і звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі.

      29 листопада 2018 їх вивезли до Москви. Зараз 24 українських моряки під арештом, а термін досудового слідства росіяни продовжили до серпня 2019 року.

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      Теги: Новини України Володимир Зеленський Еммануель Макрон Новини політики Арешт Українці в полоні РФ ОБСЄ Керч
      Джерело: 24 канал
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