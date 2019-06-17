Зеленський і Макрон обговорили захоплення Росією українських моряків

Президент України Володимир Зеленський у Парижі провів зустріч з Президентом Франції Еммануелем Макроном. Після неї на прес-конференції обидва президенти наголосили, що питання звільнення українських моряк є надзвичайно важливим.

Макрон сказав, що весь час пам'ятає про українських моряків, що перебувають у полоні. Він запевнив, що зробить все можливе, аби хлопці чимшвидше повернулися в Україну.

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Володимир Зеленський подякував Еммануелю Макрону, що той не забуває про полонених моряків та переймається їхньою долею.

Усі вони (24 українські моряки, – 24 канал) мають бути якнайшвидше звільнені. А Росія має виконати рішення Міжнародного трибуналу і повернути полонених моряків. І я в це дуже вірю,

– наголосив Зеленський.

Крім того, гарант подякував Франції та її президенту за тверду та послідовну позицію щодо засудження дій Росії у Керченській протоці та Азовському морі. Він підкреслив, що Україна і надалі співпрацюватиме з НАТО, аби підтримувати та гарантувати безпеку у Чорному та Азовському морях.

Що трапилося в Азовському морі?25 листопада 2018 року українські кораблі та рейдовий буксир планово вийшли з порту Одеси до порту Маріуполя. Однак російське судно протаранило український буксир та пошкодило його.



При виході з Керченської протоки російські судна обстріляли та захопили українські кораблі біля Керченської протоки. Усіх українців, що були на кораблях, захопили в полон і звинуватили у незаконному перетині кордону Російської Федерації в Чорному морі.



29 листопада 2018 їх вивезли до Москви. Зараз 24 українських моряки під арештом, а термін досудового слідства росіяни продовжили до серпня 2019 року.