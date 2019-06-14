14:47
14 черв 2019
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
      детальніше
      youtube @24
      Loading...
      google @24
      RSS СТРІЧКА
      Загальний RSS
      +feedly
      Топ новини
      +feedly
      Відео новини
      +feedly
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP
      Пряма трансляція на
      Останні випуски
      Вєсті Кремля: Стабільність Путіна. Хто зламав Медведєва
      Вєсті Кремля
      23:43, 13 червня
      Вєсті.UA: Як Смешко врятував українців від Гордона. Тарифний "Ералаш" від Зеленського
      Вєсті.UA
      21:38, 13 червня
      Користь та шкода "зеленої" енергії: чому заговорили про другий Чорнобиль
      ЦРУ
      09:00, сьогодні
      Піар на газі "зайнятий", або Чому Порошенко рятує листонош у прямому ефірі
      Підсумки дна
      14:00, 18 грудня 2018
      Згадати все: Чи була в Союзі зброя суто радянська
      Згадати все
      17:06, 13 червня
      Телеканал новин 24 Новини Новини України
      ПАРЛАМЕНТСЬКІ ВИБОРИ 2019 ЧЕМПІОНАТ СВІТУ U-20 SKYUP

      Зеленський вперше зустрівся з главою ОБСЄ: про що говорили

      740 Читать новость на русском
      Зеленський обговорив з главою ОБСЄ Лайчаком війну на Донбасі
      Зеленський обговорив з главою ОБСЄ Лайчаком війну на Донбасі / president.gov.ua

      Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів першу зустріч із чинним головою місії ОБСЄ Мирославом Лайчаком. Вони обговорили ймовірні шляхи вирішення війни на Донбасі та питання повернення українських заручників з полону РФ.

      Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів зустріч із чинним Головою ОБСЄ, Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

      Читайте також: Глава ОБСЄ озвучив кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

      Український президент подякував Лайчаку за допомогу ОБСЄ, а саме Спеціальної моніторингової місії, у врегулюванні ситуації на Донбасі. За словами Зеленського Україна щодня втрачає своїх бійців та мирних громадян на Сході, тому повернення миру в регіон є ключовим пріотритетом його президентства.

      "Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому", – наголосив глава держави.

      Україна намагається робити все, аби встановити мир на Донбасі і здійснює кроки щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.

      Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах,
      – сказав Зеленський.

      Президент також розповів про свою першу поїздку на Донбас, де він подивився в яких умовах служать українські військові та особисто підтримав їх.

      Зі свого боку Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

      Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.

      Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором.

      Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.

      blog_ava
      4 кімнатні рослини, які найкраще очищають задушливе повітря влітку
      сьогодні
      8783
      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Володимир Зеленський Українці в полоні РФ Мінські домовленості ОБСЄ
      Джерело: 24 канал
      Коментарі
      powered by lun.ua
      Новини за сьогодні
      Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
      Коментарі
      Публікації
      Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
      сьогодні , 14:30 Тренер "Шахтаря" Луїш Каштру: дипломований фізик без трофеїв, який вже раз заміняв Фонсеку
      Ігор Саджениця 33
      Як нардепи захищають свої незаконні статки
      сьогодні , 14:00 Як нардепи захищають свої незаконні статки
      Віталій Шабунін 258
      Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      11 червня , 15:30 Справжній грізлі: тест-драйв найбільшого кросовера Skoda – Kodiaq
      Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації
      сьогодні , 12:30 Дивні таємниці СБУ: російські дружини керівників і приховані декларації
      Артем Овдієнко 988
      П'яті роковини збиття ІЛ-76 на Донбасі: що відомо про страшну трагедію
      сьогодні , 11:18 П'яті роковини збиття ІЛ-76 на Донбасі: що відомо про страшну трагедію
      644
      Новини
      Більше новин
      Залиште відгук