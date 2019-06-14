Зеленський вперше зустрівся з главою ОБСЄ: про що говорили

Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів першу зустріч із чинним головою місії ОБСЄ Мирославом Лайчаком. Вони обговорили ймовірні шляхи вирішення війни на Донбасі та питання повернення українських заручників з полону РФ.

Президент України Володимир Зеленський 13 червня провів зустріч із чинним Головою ОБСЄ, Міністром закордонних та європейських справ Словацької Республіки Мирославом Лайчаком.

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Український президент подякував Лайчаку за допомогу ОБСЄ, а саме Спеціальної моніторингової місії, у врегулюванні ситуації на Донбасі. За словами Зеленського Україна щодня втрачає своїх бійців та мирних громадян на Сході, тому повернення миру в регіон є ключовим пріотритетом його президентства.

"Для мене це найголовніша мета – зупинити війну, зупинити вогонь, повернути наших заручників додому", – наголосив глава держави.

Україна намагається робити все, аби встановити мир на Донбасі і здійснює кроки щодо активізації мирного процесу на Мінському майданчику.

Ми не можемо довго чекати, бо йдеться про життя наших людей, тому сьогодні ми вже спробували перезавантажити переговори у рамках Тристоронньої контактної групи. Вже була проведена одна зустріч, призначений представник України у ТКГ – другий Президент Леонід Кучма, інші фахові люди для роботи у її підгрупах,

– сказав Зеленський.

Президент також розповів про свою першу поїздку на Донбас, де він подивився в яких умовах служать українські військові та особисто підтримав їх.

Зі свого боку Лайчак запевнив українську сторону у готовності ОБСЄ всіляко сприяти досягненню сталого миру на Донбасі.

Що каже Зеленський про врегулювання конфлікту на Донбасі?Під час передвиборчої президентської кампанії Володимир Зеленський заявляв, аби припинити війну на Донбасі треба йти на переговори з Росією. Пропонував долучити до цього також Британію та США.



Під час інавгурації новообраний президент також згадував про війну на Сході України. За його словами, нині головне завдання – це припинення вогню, а заради того, аби вберегти життя військових, він готовий на все. 23 травня український президент публічно назвав Російську Федерацію агресором.



Вже на зустрічах з лідерами ЄС і НАТО у Брюсселі український президент закликав світ посилити міжнародні санкції проти Росії через її агресію та закликати Кремль негайно звільнити українських полонених.