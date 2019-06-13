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      Глава ОБСЄ озвучив кроки для врегулювання конфлікту на Донбасі

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      Перший крок до врегулювання – припинення вогню, – Лайчак
      Перший крок до врегулювання – припинення вогню, – Лайчак / AP

      Голова Організації з безпеки і співробітництва в Європі Мирослав Лайчак наголошує, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

      Цей та інші необхідні кроки він обговорив із міністром закордонних справ України Павлом Клімкіним під час брифінгу у Києві.

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      Ці ж заходи врегулюванню ситуації на Донбасі Лайчак обговорював з главою МЗС Росії Сергієм Лавровим.

      Серед них – ремонтні роботи в Станиці Луганській, захист об'єктів цивільної інфраструктури, проведення розмінування в гуманітарних цілях, відкриття додаткових пунктів в'їзду-виїзду, обмін утримуваними особами, відновлення пасажирського сполучення через лінію дотику...,
      – розповів Лайчак.

      Він наголосив, що першим кроком до врегулювання ситуації на Донбасі повинно бути припинення вогню.

      "На жаль, з моменту мого першого візиту в січні в Україні мало що змінилося з обох сторін лінії зіткнення", – сказав Лайчак.


      Мапа окупованих територій станом на червень 2019 року

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      Теги: Новини України Новини політики ОБСЄ Війна на Донбасі Павло Клімкін МЗС України
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