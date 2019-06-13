Погіршити позицію Зеленського: Клімкін пояснив "трюки російської сторони" на Донбасі

Росія свідомо перешкоджає подальшому розведенню сил і засобів на Донбасі, а на меті має – погіршити позиції української сторони в Тристоронній контактній групі, та й загалом України – на міжнародній арені. Особливо зважаючи на заплановані візити президента Володимира Зеленського до Німеччини та Франції.

Про це міністр закордонних справ України Павло Клімкін заявив під час спільної прес-конференції з головою ОБСЄ Мірославом Лайчаком, який водночас є міністром закордонних і європейських справ Словацької Республіки, пише УНІАН.

До слова, Павло Клімкін вирішив не йти до Верховної Ради, бо не знайшов "класної команди"

За словами українського міністра, російська сторона заважає розмежуванню військових сил на ділянці фронту "Станиця Луганська".

Ви прекрасно розумієте, що зараз відбувається. Тактика російської сторони дуже зрозуміла і банальна: вона намагається погіршити позиції української сторони і, зокрема, президента Зеленського перед візитами в Берлін і Париж,

– сказав Клімкін.

Президент України Володимир Зеленський відвідає з офіційним візитом Францію 17 червня, Німеччину – 18 червня, а підписання нових домовленостей про перемир'я на Донбасі планувалося у Мінську на 19 червня

Про яке розмежування сил мовиться? Перемовники у Тристоронній контактній групі ще 5 червня домовилися, що з 10 червня біля Станиці Луганської оголошується режим тиші. Через тиждень, до 17 червня, мали виконати розведення сил. До слова, розвести сили на цій ділянці фронту намагаються і ніяк не можуть здійснити вже два роки.



Однак 10 червня прес-центр ООС повідомив, що збройні формування РФ вкотре зірвали виконання заходів з розведення сил, обстрілявши розташовані неподалік позиції підрозділів ЗСУ.

Трюки російської сторони абсолютно зрозумілі: примусити нас до прямого політичного спілкування зі своїми окупаційними адміністраціями; видавати начебто накази з двох сторін, замість того, щоб просто контролювати досягнення припинення вогню,

– наголосив глава українського МЗС.

Також Клімкін окремо зазначив, що обговорив з Лайчаком важливі питання безпеки та посилення ролі та функцій спостережної місії ОБСЄ в Україні.



Мапа окупованих територій станом на червень 2019 року