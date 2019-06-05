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      Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі

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      На Донбасі готують нове перемир'я
      На Донбасі готують нове перемир'я / Vidia.ua

      Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі і визначила терміни розведенні сил у Станиці Луганській.

      Нову угоду про припинення вогню можуть підписати вже на наступній ТКГ в Мінську 19 червня, повідомив постійний представник Росії на переговорах Борис Гризлов. Його слова підтвердив представник України в ТКГ Леонід Кучма і додав, сторони домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.

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      При цьому є розуміння сторін, що ця нова угода має в обов'язковому порядку передбачати додаткові реально дієві заходи контролю за дотриманням перемир'я,
      – додав представник Росії.

      Сторони також домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській, повідомив Гризлов. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші.

      Тим часом, економічній підгрупі доручили обговорити питання відновлення економічних зв'язків у разі схвалення Києвом рішення про зняття економічної блокади Донбасу.

      "У цьому питанні Донецьк і Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська і Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в межах роботи економічної підгрупи", – сказав представник Росії.

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      На засіданні піднімали і питання військовополонених, зокрема українських моряків. Проте Кучма зазначив, що це, "звичайно, не відбудеться завтра".

      Група з гуманітарних питань обговорювала питання відновлення водопостачання, проте не уточнюється, в яких саме районах Донбасу. Вже на 6 червня з цього приводу в Києві запланована нарада з міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Валерієм Зубком.

      карта окупованих територій Донбасу Донецька Луганська області

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      Теги: Новини України Новини політики Війна на Донбасі Операція Об'єднаних сил Перемир'я Україна – Росія Леонід Кучма Обмін полоненими Українці в полоні РФ Українські моряки в полоні
      Джерело: 24 канал
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