Україна з Росією домовилися підготувати нове перемир'я на Донбасі

Тристороння контактна група на зустрічі в Мінську домовилася про підготовку нового перемир'я на окупованому Донбасі і визначила терміни розведенні сил у Станиці Луганській.

Нову угоду про припинення вогню можуть підписати вже на наступній ТКГ в Мінську 19 червня, повідомив постійний представник Росії на переговорах Борис Гризлов. Його слова підтвердив представник України в ТКГ Леонід Кучма і додав, сторони домовились розробити механізм покрокового припинення вогню на Донбасі.

Читайте також: Ескалація конфлікту на Донбасі: Зеленський звернувся до Росії

При цьому є розуміння сторін, що ця нова угода має в обов'язковому порядку передбачати додаткові реально дієві заходи контролю за дотриманням перемир'я,

– додав представник Росії.

Сторони також домовилися після 2 років безуспішних спроб розвести сили на останній з пілотних ділянок – Станиці Луганській, повідомив Гризлов. Упродовж 7 днів на цій ділянці має настати режим тиші.

Тим часом, економічній підгрупі доручили обговорити питання відновлення економічних зв'язків у разі схвалення Києвом рішення про зняття економічної блокади Донбасу.

"У цьому питанні Донецьк і Луганськ запропонували конкретні ініціативи. Сподіваємося, що прямий діалог Донецька, Луганська і Києва дозволить знайти взаємоприйнятні рішення в межах роботи економічної підгрупи", – сказав представник Росії.

Читайте також: У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

На засіданні піднімали і питання військовополонених, зокрема українських моряків. Проте Кучма зазначив, що це, "звичайно, не відбудеться завтра".

Група з гуманітарних питань обговорювала питання відновлення водопостачання, проте не уточнюється, в яких саме районах Донбасу. Вже на 6 червня з цього приводу в Києві запланована нарада з міністром регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ Валерієм Зубком.