У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

Повернути окупований Донбас під контроль України можливо за 5 років. При цьому повернення окупованого Криму – це більш віддаленіша перспектива. У цьому переконаний радник з національної оборони і безпеки переможця виборів президента Володимира Зеленського – Іван Апаршин.

"Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація (на Донбасі). Тому новому президенту України доведеться вирішувати, що з цим робити. Наші Збройні сили здатні в повній мірі забезпечити нашу з вами безпеку. Але ви знаєте, що наші ресурси обмежені", – сказав Апаршин в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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Щодо повернення Криму і Донбасу. Якщо на сьогодні Донбас – це перспектива на 5 років, то територія Криму – це перспектива більш віддалена,

– висловив переконання радник Зеленського.

При цьому Апаршин сказав, що не бачить можливості повернути українські території військовим шляхом через передбачувані великі втрати серед військових.

"Я можу спланувати військову операцію. Я знаю людей, які здатні її провести. Ми можемо виконати будь-які розрахунки аж до калібрів. Але я б не радив нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій шляхом проведення військової операції. Втрати будуть величезними", – пояснив член команди Зеленського.

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30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського.