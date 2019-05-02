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      У команді Зеленського розповіли, за скільки часу можна звільнити Донбас та Крим

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      Радник Зеленського Апаршин розповів про перспективи повернення Донбасу і Криму
      Радник Зеленського Апаршин розповів про перспективи повернення Донбасу і Криму / Колаж 24 канал

      Повернути окупований Донбас під контроль України можливо за 5 років. При цьому повернення окупованого Криму – це більш віддаленіша перспектива. У цьому переконаний радник з національної оборони і безпеки переможця виборів президента Володимира Зеленського – Іван Апаршин.

      "Сьогодні у нас дуже небезпечна ситуація (на Донбасі). Тому новому президенту України доведеться вирішувати, що з цим робити. Наші Збройні сили здатні в повній мірі забезпечити нашу з вами безпеку. Але ви знаєте, що наші ресурси обмежені", – сказав Апаршин в інтерв'ю виданню "Апостроф".

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      Щодо повернення Криму і Донбасу. Якщо на сьогодні Донбас – це перспектива на 5 років, то територія Криму – це перспектива більш віддалена,
      – висловив переконання радник Зеленського.

      При цьому Апаршин сказав, що не бачить можливості повернути українські території військовим шляхом через передбачувані великі втрати серед військових.

      "Я можу спланувати військову операцію. Я знаю людей, які здатні її провести. Ми можемо виконати будь-які розрахунки аж до калібрів. Але я б не радив нікому взагалі розглядати можливість повернення наших територій шляхом проведення військової операції. Втрати будуть величезними", – пояснив член команди Зеленського.

      Читайте також: "Військова доктрина" президента Зеленського: про що вона

      30 квітня Центральна виборча комісія офіційно оголосила про перемогу Зеленського на виборах президента України. За нього проголосували понад 73% виборців. Тепер повинна відбутися інавгурація новообраного президента, а саме – до 3 червня. Церемонія може відбутися 28 або 30 травня, гадають у команді Зеленського.

      що казав сам зеленський та члени його команди про війну на донбасі:
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      Теги: Новини України Операція Об'єднаних сил Війна на Донбасі Новини політики Володимир Зеленський Анексія Криму Президент України
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