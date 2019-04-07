Зеленський готовий до переговорів з Путіним
Кандидат у президенти України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з президентом Росії Володимиром Путіним щодо питання війни і міру на Донбасі.
На запитання в ефірі телеканалу "Україна", чи готовий Зеленський до перемовин з Путіним, він відповів коротко: "Так".
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Але жертвувати територіями і людьми ми не будемо ніколи. Цілісність України повинна бути константою (величиною, значення якої не змінюється, – ред.),
– наголосив кандидат у президенти.
На запитання, скільки часу він собі дає для вирішення питання війни і миру на Донбасі, Зеленський відповів, що цей процес не може бути довгим.
"Для першого етапу – це припинення вогню на сході – ми не можемо собі взагалі дозволити якийсь довгий процес. Ми розуміємо, що кожен десь – це кожне життя, кожна людська доля. У нас немає можливості, як у спорті, розминатися. Тут треба вже підходити і виконувати своє завдання", – сказав кандидат на посаду глави держави.
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