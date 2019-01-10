Вибори президента-2019: як проголосувати не за місцем реєстрації

Президентська кампанія розпочалася, перші кандидати на пост глави держави вже зареєстровані ЦВК. Для українців вибори матимуть певні відмінності, пов’язані з анексією Росією Криму і окупацією частини Донбасу.

Як проголосувати тим, хто живе не за місцем реєстрації, – далі в матеріалі 24 каналу.

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Як знайти себе у виборчих списках?

1. Нагадаємо, попередні списки виборців складають органи ведення Державного реєстру виборців. Виборець може бути включений до списку тільки на одній виборчій дільниці.

2. Орган ведення Державного реєстру виборців не пізніш як за вісім днів до дня виборів передає примірник попереднього списку виборців та виготовлені іменні запрошення дільничній виборчій комісії. Тобто не пізніше як 22 березня 2019 року на виборчих дільницях з’являться попередні списки виборів.

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3. Дільнична виборча комісія наступного дня після отримання попереднього списку виборців надає його для загального ознайомлення. Тобто з 23 березня кожен охочий може підійти за адресою своєї виборчої дільниці та перевірити наявність і правильність свого прізвища, імені та по-батькові і адреси.



Знайти себе в списках можна, звернувшись до Державного реєстру виборців

Важливо перевірити точність всіх особистих даних, згідно запису в паспорті. Інакше в день голосування вам можуть не видати бюлетень для голосування. Також обов’язково в день голосування мати при собі паспорт чи інший документ, який підтверджує українське громадянство.

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4. Дільнична виборча комісія не пізніш як за п’ять днів до дня виборів – тобто 24 березня – надсилає кожному виборцю іменне запрошення, де повідомляє про включення його до попереднього списку виборців, адресу дільничної комісії, її номер телефону і розпорядок роботи, а також про час і місце голосування. Виборцям, стосовно яких є відмітка про постійну нездатність пересуватися самостійно, повідомляють, що їм буде надана можливість проголосувати за місцем перебування.

5. Якщо Ви не отримали запрошення або ж хочете самостійно перевірити наявність своїх даних у виборчих списках, потрібно звернутися до Державного реєстру виборців. Це можна зробити за допомогою онлайн-сервісу "Особистий кабінет виборця" на веб-сторінці "Державний реєстр виборців" .

Для цього потрібно зареєструватися в "Особистому кабінеті виборця" і зробити відповідний запит. Орієнтовно протягом однієї доби виборець отримає відомості щодо своїх даних у Державному реєстрі виборців.

Кроки, як голосувати без зміни місця реєстрації

Кожен виборець має право на тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси. Для цього потрібно:

1. Не пізніше, як за п’ять днів до виборів – тобто до 26 березня – знайти найближчий до себе Державний реєстр виборців.



Потрібно написати заяву і надати оригінали паспорта та інших документів

2. Надати до реєстру оригінали документів: паспорт, а також довідку з навчання, місця роботи, про право власності або оренду житла, документи про робоче відрядження.

3. Написати там заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.

4. Посвідчення про тимчасову зміну місця голосування діє одноразово.

Кроки для голосування внутрішнім переселенцям і жителям тимчасово окупованих територій

1. Процедура схожа з тим, хто голосує не за місцем реєстрації. У 2018 році ЦВК спростила процедуру зміни місця голосування для жителів тимчасово окупованих територій. Зробити це можна у будь-який день, але не пізніше, ніж за п’ять днів до дня виборів.



Внутрішнім переселенцям потрібен тільки паспорт

2. Згідно з рішенням ЦВК, виборці, які прописані на тимчасово окупованих територіях у Донецькій і Луганській областях, можуть не докладати до заяви про зміну місця голосування документи, які підтверджують необхідність тимчасової зміни місця голосування.

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3. Потрібно також знайти найближчий до себе Державний реєстр виборців. Прийти туди тільки з паспортом і написати заяву про прохання тимчасово змінити місце голосування.

Як голосувати українцям, що перебувають у Росії

Вперше на президентських виборах українці, які працюють або з інших причин перебувають у Росії, не зможуть проголосувати на виборчих дільницях при посольстві і консульствах України.

ЦВК закрила дільниці для голосування в Росії на підставі подання Міністерства закордонних справ. Причина зрозуміла – наша держава не може гарантувати безпеку громадян України під час голосування на території країни-агресора.



Українці в Росії можуть проголосувати в Грузії, Казахстані або Фінляндії

ЦВК ліквідувала п’ять виборчих дільниць на території Росії і віднесла їхні межі до закордонних виборчих дільниць, розташованих відповідно на території Посольств України у Грузії, Казахстані та Фінляндії.

При цьому громадяни України, які тимчасово перебувають у Росії, можуть реалізувати своє право голосу за місцем своєї реєстрації в Україні.

Інші громадяни України, які тимчасово перебувають за кордоном, повинні завчасно подбати про включення до списків виборців на виборчих дільницях та подати заяву про тимчасову зміну місця голосування без зміни виборчої адреси.