ТОП-5 темних конячок президентських виборів

До ЦВК вже подали документи перші претенденти на пост глави держави. Петро Порошенко і Юлія Тимошенко поки не поспішають реєструватися. Головною інтригою залишається, хто вийде до другого туру. Як для Порошенка, так для і Тимошенко кожен голос може стати на вагу золота.

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Хто з можливих кандидатів у президенти може відібрати голоси в фаворитів перегонів, і з якою метою – далі в матеріалі 24 каналу.

Вибори з кількома невідомими

Подання документів на реєстрацію в Президенти України – технологічний момент для піару кандидата. Увагу звертають на тих, хто першим надав ЦВК документи. Також на тих, хто до останнього затягує з реєстрацією і буквально в останні хвилини до її завершення подає документи.

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Серед тих, кого вже зареєструвала ЦВК, є різні кандидати. Є маловідомі прізвища, як самовисуванець Віталій Скоцик. А є також і добре знайомі українцям політики: мер Львова, голова "Самопомочі" Андрій Садовий чи екс-глава СБУ, лідер партії "Справедливість" Валентин Наливайченко. Порошенко, Тимошенко і Володимир Зеленський (попри його заяву про балотування – "24") поки не поспішають з реєстрацією. За словами глави КВУ Олексія Кошеля, вочевидь, багато з потенційних кандидатів звернуться до ЦВК на день Соборності – 22 січня.



Для Тимошенко, Порошенка і Зеленського навіть 0,5% голосів можуть стати роковими

Водночас досі залишаються так звані темні конячки – політики і громадські діячі, які заявляли про участь, але поки не подають документів. І ті, хто цілком може в останню хвилину зареєструватися. Чимало з них гратимуть на одному електоральному полі з Порошенком, Тимошенко і Зеленським. На перемогу такі кандидати не претендують, але можуть відбирати голоси в одного фаворита і таким чином збільшити шанси іншого на вихід до другого туру.

Арсеній Яценюк

Екс-глава уряду і лідер "Народного фронту" офіційно про участь у виборах не заявляв. Втім, розмістив бігборди з явним натяком на те, що позитивні зміни в країні – заслуга не лише одного Петра Порошенка. Гасло "Українська мова, кіно, пісня" – камінь в город месиджа Порошенка "Армія! Мова! Віра!".



Арсеній Яценюк може зіпсувати Порошенку свято

"Народний фронт" заявив, що проведе з’їзд, на якому визначиться з участю свого кандидата у президенти. Але можливість балотування Яценюка дуже роздратувала Порошенка. За словами політолога Андрія Вігірінського, Порошенко не хоче, щоб ці лозунги ще хтось використовував. Адже, якщо Яценюк і піде в президенти, то під тими ж гаслами, що й Порошенко. Акцентуючи увагу на тому, що і євроінтеграція і "безвіз", зміцення обороноздатності – це все також заслуга "Народного фронту", як партії-учасника провладної коаліції.

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Хоча рейтинги "НФ" і Яценюка дуже низькі, навіть 1-2% можуть зіграти рокову роль для Порошенка.

Святослав Вакарчук

Фронтмен гурту "Океан Ельзи" ще в грудні 2017 року займав в президентських рейтингах третє місце. Багато українців очікували, що Вакарчук заявить про участь у виборах. Але співак так і не сказав "так", його рівень популярності суттєво знизився. За словами голови правління Центру прикладних політичних досліджень "Пента" Володимира Фесенка, Вакарчук тим, що не говорив, чи балотуватиметься, "демобілізував" значну частину своїх потенційних виборців. Натомість різко виросли показники в коміка Володимира Зеленського, який за останніми соцопитуваннями займає друге після Юлії Тимошенко місце. За Тимошенко готові проголосувати близько 20% тих, хто визначився. За Зеленського – 11%. В Порошенка – 10% підтримки.

У Вакарчука і Зеленського різні електорати, але вони можуть перетікати один до одного. Можливо, частина демобілізованих прихильників Вакарчука, яким набридло чекати, коли він скаже "так", проявляють симпатію до Зеленського,

– говорить Фесенко.



Вакарчук розгубив підтримку, але конкретної відповіді ще дав

Політологи вважають, що, швидше за все, Вакарчук не піде у президенти, але балотуватиметься у парламент. Але до завершення реєстрації кандидатів таку можливість відкидати не можна. Як зауважує Вігірінський, фактор новизни Вакарчук уже втратив. І якщо піде на вибори президента, то головним його опонентом буде Зеленський.

Риторика Вакарчука буде здебільшого провладною. Він точно не відбиратиме голоси в Тимошенко. В неї дуже стійка аудиторія, багато людей пенсійного віку, не надто заможні. Також він не піде на відкриту конфронтацію з Порошенком. Не критикуватиме конкретних політиків, а говоритиме про ідеї і концепції, принципи. Але його звинувачуватимуть у тому, що він балотується, аби відібрати голоси в Зеленського і таким чином збільшити шанси Порошенка на вихід до другого туру,

– підкреслив Андрій Вігірінський.

Роман Безсмертний

Колишній соратник Віктора Ющенка заявив про участь у виборах давно. Але документи на реєстрацію ще не подав. Безсмертний вів переговори з Анатолієм Гриценком про об'єднання, але наразі до згоди вони не дійшли. І Безсмертний заявив, що будуватиме свою партію новітнього зразка. Політик пропонує позбавити державу монополії на виробництво товарів оборонного замовлення, розірвати економічні відносини з Росією, скасувати мораторій на продаж сільськогосподарських угідь, перейти на двопалатну парламентську систему.

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Безсмертний орієнтується на парламентські вибори. А партію потім об’єднати з Гриценком у союз на виборах до Верховної Ради. Але логічно було б підтримати Гриценка на президентських виборах. І таке велике об’єднання збільшило б шанси Гриценка. Всі досвідчені, не заплямовані репутації. Разом батька легше бити,

– вважає Вігірінський.



Безсмертний може відібрати голоси в кількох кандидатів?

За словами політолога, важко сказати, чи відбиратиме Безсмертний голоси у Гриценка, якщо візьме участь у президентських перегонах. В них багато спільного. Безсмертний, як і Гриценко, критикує діючу владу і взагалі нинішніх політиків. Безсмертний може взяти голоси в Гриценка, але також і Тимошенко. Водночас, на думку Вігірінського, якщо Гриценко і Безсмертний об’єднаються, то єдиний кандидат відбиратиме голоси в Порошенка, щоб потрапити до другого туру.

Руслан Кошулинський

Екс-віце-спікер, один з лідерів ВО "Свобода" балотуватиметься в президенти, щоб згуртувати електорат на парламентські вибори. Шансів на перемогу на президентських у нього жодних. Але пару відсотків традиційного електорату "Свободи" Руслан Кошулинський цілком може взяти.



Електорат "Свободи" перебрав на себе Порошенко

З іншого боку, зауважує Вігірінський, всю патріотичну націоналістичну риторику "Свободи", "Національного корпусу" перебрав собі Порошенко. Його гасло "Армія! Мова! Віра!", все, що називається: "Геть від Москви!" – гуртує навколо Порошенка багатьох прихильників з націонал-патріотичними, праворадикальними поглядами.

Наскільки Кошулинський зможе повернути назад виборців "Свободи" – питання. Хіба що, зазначає Вігірінський, використати більш радикальні гасла, на зразок оголошення війни Росії. Хоча "Свобода" критикує Порошенка, це не надто впливає на позиції президента. Кошулинський, за словами експерта, дуже обмежений рамками ВО "Свобода". Щоб розширити цей електорат, потрібно вийти за ці межі з іншими програмними пропозиціями.

Роман Насіров

Відновлений на посаді глава Державної фіскальної служби Роман Насіров, якого підозрюють у корупції в особливо великих розмірах, імовірно відмовиться від своєї ідеї йти в президенти. Посаду Насіров повернув, справа, схоже, розвалюється.

Насіров – символ того, що називається очолювана Порошенком "боротьба з корупцією" і "успішна судова реформа". За Насірова навіть не всі члени його родини проголосують. Він позичив 100 мільйонів гривень для застави в своєї жінки, щоб його не утримували під вартою. Зараз ще 2,5 мільйони позичить, аби внести заставу для участі у виборах президента? Хоча участь у виборах – спосіб отримання мандату на парламентських виборах або для захисту в суді,

– зазначає Андрій Вігірінський.



Роман Насіров повернув посаду глави фіскалів і може відмовитися від виборів

Насіров не набере голосів, але глава ДФС багато знає про корупційні махінації влади. Він може торгуватися: закриття справи в обмін на його мовчання на виборах. Хоча українці давно не звертаються увагу на потік компроматів, за певних обставин звинувачення проти Порошенка в пік виборів цілком можуть зіграти проти діючого глави держави.