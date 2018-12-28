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      Насіров заявив, що він законно приступив до роботи

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      Насіров заявив, що він законно приступив до роботи
      Насіров заявив, що він законно приступив до роботи / finclub.net

      Поновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби Роман Насіров заявив, що приступив до здійснення повноважень і на законних підставах обіймає посаду очільника відомства.

      Про це Роман Насіров написав у себе на Facebook-сторінці.

      Читайте також: "Реванш корупційної системи": голова НАБУ прокоментував поновлення Насірова на посаді глави ДФС

      Раніше 24 канал писав, що відновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров з'явився на робочому місці, незважаючи на відсутність відповідного рішення Кабінету міністрів.

      Однак сам Насіров заявляє, що "виконуючи рішення суду, я вчора приступив до здійснення повноважень Голови Державної Фіскальної Служби України, про що в установленому законом порядку був виданий наказ".

      Проте у Державній фіскальній службі наголосили, що керівником установи залишається Олександр Власов, якого Кабінет Міністрів призначив на посаду 5 вересня.

      Будь які посилання окремих осіб про те, що для поновлення мене на посаді необхідне розпорядження Кабінету Міністрів України є неправомірними. Таке розпорядження необхідне лише при призначенні або звільненні Голови ДФС України,
      – стверджує Насіров.

      Насіров вирішив нагадати, що "Конституцією України встановлено що суд є окремою гілкою державної влади".

      Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова, звільненого з цієї посади 31 січня, та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.

      Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.

      У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

      Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео

       

      Теги: Новини України Роман Насіров Державна фіскальна служба Законодавство Кримінальні новини Кабінет Міністрів України Новини політики
      Джерело: 24 Канал
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