Чи визнали в ДФС "поновлення" Насірова на посаді: коментар відомства

У Державній фіскальній службі наголосили, що керівником установи залишається Олександр Власов, якого Кабінет Міністрів призначив на посаду 5 вересня.

Про це заявила прес-секретарка ДФС Наталія Непряхіна.

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Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова, звільненого з цієї посади 31 січня, та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток. У четвер, 27 грудня, відновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров з'явився на робочому місці, незважаючи на відсутність відповідного рішення Кабінету Міністрів.

Непряхіна підкреслила, що поновлення на посаді Насірова через рішення суду є неправомірним, оскільки суб’єктом призначення у цьому випадку є уряд.

"Відповідно до Конституції України, законів "Про Кабінет Міністрів України" і "Про центральні органи виконавчої влади" уряд наділений повноваженням стосовно призначення на посаду та звільнення з посади керівників центральних органів виконавчої влади, які не входять до складу Кабінету Міністрів. Наголошую, саме уряд є суб’єктом призначення. У разі прийняття рішення урядом про поновлення Романа Насірова на посаді керівника ДФС, Фіскальна служба повинна видати наказ про оголошення розпорядження Кабміну стосовно поновлення Насірова на зазначеній посаді", – зауважила прес-секретарка.

Відтак головою ДФС до рішення Кабміну лишається її чинний очільник Олександр Власов.

Щоб зняти всі запитання – відповідаємо. Так, Роман Насіров був сьогодні в ДФС. Ні, силою кабінет не захоплював. Керівником ДФС є Олександр Власов, призначений на посаду Кабміном 5 вересня 2018 року,

– додала Непряхіна.

Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми. У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео