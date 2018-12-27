Насіров повернувся до свого кабінету в ДФС, – ЗМІ

У четвер, 27 грудня, відновлений судом на посаді голови Державної фіскальної служби України Роман Насіров з'явився на робочому місці, незважаючи на відсутність відповідного рішення Кабінету міністрів.

Про це повідомляє УНІАН із посиланням на джерело в секретаріаті Кабміну.

Джерело видання пояснило, що в рішенні суду мовиться про негайне поновлення Насірова на посаді, проте уряд відповідне рішення не схвалював.

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У рішенні суду мовиться про негайне його поновлення на посаді. Повинне було бути відповідне рішення Кабміну. Його немає. Уряд жодного рішення не ухвалював, Насіров захопив будівлю державної установи,

– повідомили в секретаріаті Кабміну.

"Ми дізналися сьогодні о 15 годині, що Насіров зайшов до свого колишнього кабінету", – додало джерело.

У прес-службі ДФС відмовились коментувати повернення Насірова на його робоче місце, пославшись на те, що Фіскальна служба не є суб'єктом призначення.

Нагадаємо, 11 грудня Окружний адміністративний суд Києва поновив на посаді голови ДФС Романа Насірова, звільненого з цієї посади 31 січня, та зобов'язав виплатити йому упущений заробіток.



Зазначимо, Роман Насіров підозрюється у розкраданні понад 2 мільярдів гривень державних коштів. Його звинувачують у співпраці з народним депутатом Олександром Онищенком, під час якої Насіров відтерміновував рентну платню за видобування корисних копалин, а нардеп проводив завдяки цьому корупційні схеми.



У березні 2017 року Насірова заарештували, а на свободу він вийшов після того, як його дружина внесла 100 мільйонів гривень застави.

Що відомо про Романа Насірова: дивіться відео